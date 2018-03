Honduras: Matan a dos amigos en la aldea garífuna Corozal

Tegucigalpa, Honduras

Dos amigos fueron acribillados a balazos la noche del sábado en la aldea Corozal, ubicada a unos 11 kilómetros de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras.



Las víctimas fueron identificadas como Edwin López y Eliezer Eliz, residentes en la aldea garífuna.



De acuerdo con las versiones preliminares, los ahora occisos se encontraban departiendo dentro del bar "Tío Fito" de la zona, cuando comenzaron a discutir con desconocidos.

LO MÁS VISTO: Capturan a sujeto con 39 mil dólares escondidos en una moto



En ese instante, los sujetos tomaron sus armas y comenzaron a dispararles por razones aún desconocidas.



Hasta el momento las autoridades policiales no confirman si las víctimas estaban ingeridos de bebidas alcohólicas a la hora que ocurrió el hecho, pues los testigos prefirieron no brindar mayores detalles por el temor que impera actualmente en la zona, donde no hay antecedentes de este tipo de crímenes.