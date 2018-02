Criminales se regresaron a rematar a víctimas de la masacre en Olancho

Las víctimas iban a bordo de este vehículo tipo pick- up cuando fueron atacados por hombres fuertemente armados.

Redacción

Catacamas, Honduras

La comunidad de Las Agujas, en el municipio de Catacamas, Olancho, fue testigo de un ataque armado en contra de cuatro miembros de una misma familia, de los que tres perdieron la vida.

Las víctimas, que se dedicaban a la crianza de ganado y la agricultura, se conducían a eso de las 12:15 del mediodía en un vehículo marca Toyota, tipo pick-up 22R, color verde y con placas PBG 8456, cuando, de repente, fueron atacados por hombres fuertemente armados que iban a bordo de vehículo turismo color negro.

Las víctimas respondían a los nombres de Domicila Dolores Mejía, de 72 años, su hijo Alfonzo Canelas, de 46 años, y José Manuel Mejía, de 20 años, quien era nieto y sobrino, respectivamente, de los primeros dos.

Al ataque sobrevivió el conductor del vehículo atacado, quien responde al nombre de José Ramón Mejía, quien era el padre del joven de 20 años.

“Yo venía despacio y vi que el turismo me rebasó, fue ahí cuando comencé a escuchar la tirazón y solo me quedó tiempo de agacharme. Yo miré que disparaban hacia atrás, a la paila del carro, y de los nervios ni me acordaba que allí iba mi hijo y mi hermano”, contó.

Lea además: Una venganza estaría detrás de masacre en Olancho

Recordó que cuando se iban los malhechores salió del carro y sacó a su mamá para auxiliarla, pero ellos se regresaron.

“Corrí al monte, pero mi mamá se cayó y no la pude levantar, solo vi desde el monte cómo le disparaban a mi mamá en el suelo”, relató.

“Nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie, nos dedicamos a la ganadería y agricultura, no entendemos de dónde viene esto, mi hijo, que no se metía con nadie, mire cómo me lo dejaron”, manifestó Mejía.

Selvin Zapata, socorrista de la Cruz Roja en Catacamas, contó que se trató de salvarle la vida a las personas heridas, pero que debido a la gravedad de las heridas de bala fue imposible.