Un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamiento de policías con fugados de Renaciendo

Tegucigalpa, Honduras

Un enfrentamiento entre jóvenes que se fugaron del Centro de Menores Renaciendo y oficiales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) dejó un saldo de una persona muerta, un herido y tres detenidos la mañana de este lunes en Chamelecón, Cortés, al norte de Honduras.



Según versiones preliminares de las autoridades, la persona que murió es miembro activo de una pandilla. No especificaron de cual, ni dieron a conocer el nombre del occiso.



Un oficial resultó herido durante el enfrentamiento, que hasta el momento, no se sabe como comenzó.



Cabe resaltar que el viernes pasado se registró un amotinamiento en el centro de menores infractores. Sin embargo, las autoridades no reportaron menores fugados tras esa reyerta.



Dentro de Renaciendo permanecen recluidos integrantes de la Mara 18, MS-13, Los Chirizos, El Combo que no se deja, paisas y pesetas.





