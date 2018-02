Matan a mujer dentro de su casa en la capital, previo a confuso secuestro de joven

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer fue asesinada la tarde de este viernes al interior de su vivienda en la colonia Lomas de Toncontín, en Comayagüela, capital de Honduras y su crimen se ha convertido en un misterio.

La víctima fue identificada como Lorena Bernardina Fuentes Arriola de 43 años de edad, quien se encontraba en el segundo piso de su casa cuando desconocidos ingresaron por la fuerza y le quitaron la vida.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades policiales, la señora se encontraba junto a otras dos personas, un hombre y una mujer, al momento del crimen.

Según la policía, el joven fue torturado por los criminales, quienes le produjeron fuertes golpes en su rostro, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial.

Pero el misterio del caso surge con la versión brindada por la joven, quien asegura haber sido secuestrada por los malhechores tras cometer el crimen contra la señora.

"Andaban tres hombres por todo acá, me siguieron y cuando ellos subieron arriba yo me les fui. Me fui porque me iban a matar", relató la jovencita de unos 18 años de edad, de quien se desconoce su nombre.



"Yo tuve capacidad de escaparme, ellos no sé qué buscaban, ellos andaban de civil", detalló la víctima.

No obstante, al poco tiempo de ocurrido el crimen, la joven fue detenida por agentes de la Policía Militar de Orden Público mientras caminaba tranquilamente dentro de un reconocido centro comercial en las cercanías del Aeropuerto Internacional Toncontín.

Al momento de ser trasladada hasta la vivienda, su padre llegó de inmediato y le consultó que quiénes eran los hombres con los que se había ido.

Ante ello, la joven fue requerida por las autoridades para comparecer ante la fiscalía y así contribuir a esclarecer este misterioso hecho.