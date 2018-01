Hondureña confiesa que abandonó a hijo porque su esposo no lo quería

Tegucigalpa, Honduras

La madre del bebé recién nacido que fue encontrado en un solar baldío del barrio El Alto del municipio de San Agustín, Copán, aseveró que no sabía que había dado a luz a un niño.

La joven de 19 años de edad, quien se identificó solo como Bessy, contó que ella dio a luz en una acera, pero que el niño no lloró y se fue del lugar dejándolo abandonado, ya que no sabía que era.

Seguidamente, la joven justificó que no se daba cuenta de su embarazo y que ignoraba lo que pasaba, no obstante, se contradijo al mencionar que unas cuñadas le habían dicho que a la hora de dar a luz, el pequeño tenía que llorar para confirmar que estaba con vida.

Lea también: Fuertes allanamientos se ejecutan en Villanueva, Cortés este miércoles por la PN

“No sé quién lo fue a botar al solar, porque yo ahí donde lo tuve ahí lo dejé”, manifestó la hondureña oriunda del departamento de El Paraíso, quien al mismo tiempo reveló que su bebé no era hijo de su actual pareja sentimental.

“El niño ahí se quedó donde lo tuve, a mí unas cuñadas me dijeron, como yo no sabía nada, que tenía que llorar en ese momento (del parto), pero el niño no lloró, por eso yo pensé que no era nada”, expresó.

Además dijo que al bebé lo tuvo en el solar baldío, pero al mencionarle que los vecinos habían visto a un hombre en caballo lanzar a la criatura, rectificó que donde nació el bebé fue en otro lugar y que no sabía quién lo había llevado hasta ahí.

Al preguntarle si reclamaría a su hijo, la mujer dijo que no sabía, ya que este no era hijo del muchacho con el que vive en la actualidad y que este no quería que se lo quedara.

El recién nacido fue encontrado por los vecinos de la zona a eso de las 6:00 de la mañana, desnudo y sobre un arbusto llorando desconsoladamente, por lo que llamaron a las autoridades.

Después de darle los primeros auxilios, los entes de seguridad llevaron al menor al Hospital Regional de Santa Rosa de Copán, donde recibió la atención médica necesaria ya que estuvo expuesto a las bajas temperaturas del lugar, completamente desnudo.