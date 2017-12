Manifestantes prenden fuego a bus de la empresa Mirna en San Pedro Sula

La empresa aún no se ha pronunciado sobre el siniestro.

San Pedro Sula, Honduras

Manifestantes de la Alianza de Oposición quemaron este lunes un bus de la empresa de transporte Mirna en el bulevar del sector Planeta, salida vieja a La Lima, Cortés.



Las imágenes muestran cómo la unidad de transporte quedó totalmente destruida, luego de ser incinerada por los protestantes.

Por su parte, la empresa de transporte Mirna no se ha pronunciado sobre el siniestro, pero sí informaron a la población mediante un anuncio en su página de Facebook que todas sus unidades estarán paralizadas este lunes 18 de diciembre, y que solo estarán abiertas sus oficinas para la entrega de encomiendas.

"Transporte Mirna avisa a todos sus clientes que debido a las muchas tomas que habrán en diferentes lugares de nuestros destinos e incertidumbre que vive el país y como una empresa responsable no queremos exponer la integridad física de nuestros usuarios, el día de mañana (lunes 18) no habrán salida de nuestras unidades, solo estaremos abriendo todas nuestras oficinas de 7:00 AM a 5:00 PM para entrega de encomiendas", se lee en el post firmado por la Gerencia.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona donde se encuentra prohibido el paso.

Varias protestas se ha realizado a nivel nacional. El pasado domingo por la noche simpatizantes de la Alianza también se tomaron las principales calles de Choluteca y destruyeron la rotonda que recientemente fue construida en la ciudad.

En lo que respecta a Tegucigalpa, la mañana del lunes las principales salidas de la ciudad fueron cerradas por los protestantes, que incendiaron llantas y colocaron piedras para obstaculizar el paso a los transeúntes.

