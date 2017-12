Fuerza Aérea confirma que aún no encuentran helicóptero en el que viajaba Hilda Hernández

Tegucigalpa, Honduras

Miembros de la Fuerza Aéreab de Honduras (FAH) confirmaron este sábado que el helicóptero en el que viajaba Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández y cinco personas más, todavía no ha sido encontrada.

“La última comunicación que tuvimos con ellos fue como a las 9:40 de la mañana; después de esa hora no hemos tenido comunicación al respecto y nuestras aeronaves están saliendo, haciendo reconocimientos en el área de patrullajes por el área, tenemos dos helicópteros haciendo patrullajes por la zona”, explicó Pablo Herrera, portavoz de la Fuerza Aérea de Honduras.

De acuerdo a la información facilitada por las autoridade, en la aeronave tipo FAH-905 viajaba Hilda Hernández hermana del presidente Hernández, Patricia valladares, Nahúm lagos, Marco Banegas, el Teniente Ramírez y el sub teniente Díaz.

El helicóptero habría salido desde la Base Aérea Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa hasta la Base Aérea Soto Cano en Comayagua, sin embargo no se registró la llegada del la aeronave.

Según el registro de las autoridades, el clima era inestable por lo que esperan que el piloto haya buscado una zona para realizar un aterrizaje de emergencia.

Por su parte las fuerzas Armadas de Honduras a través de un comunicado de prensa informaron que la aéronave también es buscada vía terrestre.

Comunicado integro de las Fuerzas Armadas:

"Fuerzas Armadas de Honduras

Fuerza Aérea Hondureña

Comandancia General



Comuncado de prensa



El departamento de relaciones públicas de la Fuerza Aérea Hondureña al público en general comunica lo siguiente.



1. El día de hoy sábado 16 de diciembre del presente año, a las 9:34 horas despegó de la terminal aérea del Aeropuerto de Toncontín un helicóptero tipo Ecuriel As350 B-3, matrícula FAH-905, asignada a la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, con destino de Comayagua.



2. La aeronave con seis personas a bordo, tripulada por el píloto al mando del teniente de aviación Iván Esaú Vásquez Portillo, y el copiloto el sub teniente de aviación Gerson Alcedín Díaz Nolasco y los pasajeros la ingeniera Hilda Hernández y la capitán de infantería Patricia Valladares y los miembros de seguridad Nahúm Lagos y Marcos Banegas.



3. Según datos proporcionados por la torre de control de Toncontín, el helicóptero despegó a las 0934 AM, reportando a las 9:47 horas que se encontraba ascendiendo a 10,000 pies y a 11 millas náuticas al oeste de Toncontín, estimando la llegada a las 9:55 a la ciudad de Comayagua. Al transcurrir el tiempo estimado de llegada a su destino y al no obtener la información de aterrizaje de la aeronave se activó el protocolo de seguridad establecido por la Fuerza Aérea Hondureña.



4. De inmediato despegaron dos helicópteros tipo Bell 412 y Bell 429 para iniciar la localización de la aeronave en mención y en este momento se encuentra sobrevolando la zona de la ruta proyectada por las condiciones meteorológicas presentes en el sector impiden una observación clara del área.



5. Adicionalmente patrullas terrestres efectúan reconocimientos vía terrestre en la ruta planificada.



6. Posteriormente daremos a conocer mayores detalles sobre este hecho".