Haga que mamá sea la más consentida

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Como bien se ha dicho en más de una ocasión, todos los días deberían estar dedicados a mimar a las madres, sin embargo, se sabe que en mayo la fiebre por agasajar a ese ser tan especial se eleva por todos lados.



Por esta razón, EL HERALDO se dio a la tarea de buscar las mejores alternativas para aquellos que aún no saben cómo consentir a su progenitora durante estas fechas y, afortunadamente, la búsqueda dio excelentes resultados.



Más allá de regalar usuales electrodomésticos como estufas, refrigeradoras, lavadoras, entre otros, considere plantearse una idea diferente, un momento dedicado a ella en el que no tenga que preocuparse por atender, sino por ser atendida.



Sin importar la edad, la ocupación o el lugar donde se encuentre, una madre siempre agradecerá un detalle más allá de lo material, no obstante, llevarla de paseo por alguno de estos paraísos reflejará un agradecimiento difícil de rechazar.



En Sky Fitness and Spa mamá podrá relajarse y disfrutar de los mejores tratamientos, mientras que en Los Cebollines degustará los más suculentos platillos y, por otro lado, en Marco Aldany su imagen será renovada.