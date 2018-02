Que su paladar se deleite con sabor en la capital

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras



Inicie su jornada en Los Cebollines

No es necesario salir de Tegucigalpa para encontrar los más exclusivos desayunos para cada preferencia. La cadena alimenticia con más de 35 años de servicio en Latinoamérica y con una gran inclinación en la comida mexicana ofrece un abanico de manjares bastante extenso.



“Tenemos platos que ya se han convertido en fieles representantes de Los Cebollines, como los motuleños, los huevos divorciados, reconciliados, al albañil y platillos ligth que son muy populares debido al auge actual de la cultura fitness”, dijo el supervisor de operaciones, Julio Gutiérrez.



El representante también comentó que el restaurante cuenta con un brunch dominical que ha tenido muy buena aceptación por parte de los clientes.



Los Cebollines se caracteriza por ser una de las mejores y más exclusivas opciones para iniciar el día. “Ofrecemos desayunos ligeros, medios y un poco más fuertes, todos llenos de calidad, en un muy buen ambiente y bajo el mejor servicio”, indicó Gutiérrez.



Los Cebollines ofrece sus servicios de lunes a domingo y está ubicado en la colonia San Miguel del Trapiche, frente al Mall Multiplaza. El desayuno se sirve entre las 7:00 AM y las 11:00 AM.



Deguste en La Crepería

Cuando piense en una crepa, piense en La Crepería. ¡Las hay de mil sabores y colores! El restaurante además ofrece wafles, platos típicos, omelettes y diferentes opciones para degustar desde tempranas horas.



La Crepería ofrece sus servicios de lunes a sábado desde las 7:00 AM y los domingos desde las 8:00 AM. Los desayunos se dejan de servir al cumplirse las 11:00 AM.



También disponen de catering, servicio de mesero, mesas al aire libre, reservaciones, pedidos para llevar y todo lo necesario para que su visita sea inolvidable. La Crepería está ubicada en el edificio Plaza Caribe, segundo nivel, bulevar Juan Pablo II, de Tegucigalpa.



Exquisita comida bufé en La Market

Si la comida estilo bufé es su favorita, The Market es su mejor apuesta para iniciar el día. El exclusivo restaurante ubicado en el Hotel Real InterContinental de Tegucigalpa ofrece a clientes, huéspedes y visitantes la oportunidad de degustar una amplia gama de alimentos, reunidos a su gusto.



The Market cuenta con una gran variedad de panadería dulce, bocadillos salados, platos típicos, wafles, panqueques, tostadas francesas, cereales, frutas de temporada, yogurts y mucho más. Puede degustar de su desayuno favorito todos los días a partir de las 6:00 AM.