DISCOS. A llorar a la Dalia o a la Auxiliadora, le manda a decir la zarina de la SAR, a aquellos empresarios que, según dijo, ya parecen “discos rayados” con la cantaleta de los impuestos. La zarina no sabe cuál es la lloreta si ya les modificaron el 1.5% y les mantienen las exoneraciones.



REVISAR. Y, para que vean que la zarina nunca se dispara sola, el Indómito manda a decir que se deben revisar esas exoneraciones y que, para elaborar el proyecto de presupuesto –que debe estar en el Congreso antes del 15 de septiembre- “se debe hacer un análisis profundo de las consideraciones a los empresarios”... ¡Vaya, jodido!...



RNP. Piñata de aumentos en el RNP por parte del familión. Los directores solo oyeron que venía una interventora y soplaron a repartirle incrementos a diestra y siniestra a toda su parentela... ¡Bárbaros! Y a los pobres empleados ni les pagan.



PLEITO. Ajá ¿y la llevada y traída intervención en el RNP, en qué puercas quedó? El problema es que todavía no se han podido poner de acuerdo con la repartición del pastel y, por otro lado, en los partidos ya hay pleito por poner a fulano, a fulana, o a perencejo.



LUISITO. En el gonfalón rojo-blanco-rojo se menciona a Vicka Martel –la sister de Martellito- que contaría con la bendición de LZ y compañía, pero el chaparrito de Nacaome y compañía apoyan a Luisito Martínez, quien cuenta con el respaldo de varios consejos locales y departamentales. ¿Y el gato con botas?...



PASTEL. Los refundidores también quieren su parte del pastel y el olanchano ya anda en busca de candidatos. Interesados, entenderse con “Carlón”, o con Jorge Cálix. Ajá, y no era que iban a despolitizar el RNP, y que lo convertirían en un ente técnico... Qué esperanzas, papa...



BOLA. Sepa Judas por qué, pero nadie le ha parado bola al discurso del Indómito, el sábado al inaugurar las celebraciones patrias. Frente a la comunidad internacional que estaba presente, JOH pidió más respeto para Honduras como nación, “así como nosotros respetamos a sus naciones”... ¡Ahhh!, y enfrente tenía a la Fulton.



BODA. Contento JLM por la solidaridad que ha recibido, luego que un amigo empresario le preguntó en una boda que porqué LZ estaba haciendo circular una foto suya al lado de JOH, en un evento sobre gobierno abierto. ¿Cuál es el delito? Le preguntaron. JLM les dijo que andaba en representación del power del Cohep.



ARCAS. El Macri argentino ya no halla qué más hacer para enfrentar el desmadre que le dejó la parejita de los Kirchner, que poco faltó para que le pusieran ruedas a la Casa Rosada, y se la llevaran. Es lo que pasa en todos lados con esos gobiernos populistas. Hacen piñata con el presupuesto nacional y dejan las arcas vacías.