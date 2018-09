PODER. Qué poder de convocatoria el del FG. En su juramentación, el sábado en el Salón de los Retratos del CN estuvieron presentes, en carne y hueso, los presidentes de los tres poderes del Estado, con todo y familias. Además, los jefes de las bancadas, menos una.



BBC. ¡Vaya, hombre! Un estudio de la BBC saca a bailar los seis países donde hay más muertes por armas de fuego en el mundo y, asómbrate, chico, como decía Tres Patines: Honduras ya no aparece entre los seis. La publicación británica destaca el hecho como algo increíble partiendo de que el país antes tenía “cifras escalofriantes” de muertes.



ROSUCO. El Indómito le cayó de sorpresa a Rosuco allá en sus aposentos de La Paz, aprovechando la caravana Viajando por Honduras. El viejo zorro lo recibió bien contento, aunque ya casi no reconoce a las personas. Vea y a RSC no le caiga el Torquemada del CCEPL y lo mande a la hoguera por reunirse con cachurecos.



FECALES. Hasta que explotó el cardenal Rodríguez ante tanto insulto en las llamadas redes sociales. El prelado las calificó de “redes fecales, porque solo transmiten basura”. ¡Vaya, jodido! Y, adivinen quiénes son los que pasan día y noche, metidos en esas páginas. No tendrán qué hacer.



CALLE. Reinaldo no se achicopala y, a falta de sede, ayer juramentó en plena calle a los ilustres de la primera promoción del programa de voluntariado nacionalista. Tuvieron que instalar carpas en el parque, y hasta en medio de los palos, pero no se rajaron.



MAMO. Que alguien me explique, pide el “Niño Gualaco”, por qué los nacionalistas y liberales no tocan tablita derechito al mamo y, apenas mencionan a uno de Libre, empiezan a sacar a bailar el acuerdo aquel y los convenios de no sé qué, que aquí que allá... Ya solo falta que invoquen el Tratado de Versalles.



SUAVE. Mientras SN todavía no tiene partido, los colorados siguen agarrados de las greñas, y al olanchano ya se le metió el gusanito de la reelección, los cachurecos, al suave y sin darse color, andan echando maceta por todos los confines de la Patria. Y, el que no crea, que vaya a ver a Choluteca.



FERIADO. Ya falta poco para el mentado Feriado Morazánico y aquí nada se oye de paquetes y de ofertas de la industria hotelera. Por más que JOH anda en esas caravanas promoviendo el turismo por toda Honduras, si los interesados de la industria no ponen de su parte, quién sabe, papa. ¿Y Emilio?...



CICIG. Pobre cómico chapín. Desde que llegó no lo han dejado en paz ni a sol ni a sombra y el sábado volvieron a salir a las calles con maracas, tambores y trompetas a pedir su renuncia y a echarle vivas a la CICIG. Por qué, entonces, mejor no ponen de una vez de Presidente a Iván el terrible y punto.