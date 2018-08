FUERZA. El Indómito anunció el fin de semana que a partir de septiembre lanzarán una gran ofensiva por tierra, mar y aire hasta liberar de pandillas y criminales los barrios y colonias de las principales ciudades del país. Los operativos serán encabezados por la nueva fuerza antimaras y pandillas. Fumen, mareros...



BASES. El olanchano tuvo su asamblea el sábado, en El Pedregal y, qué creen ustedes. Las bases se le hincaron y le pidieron de rodillas que, por favorcito, se lance en busca de la guayaba. Un día antes, Miguel Briceño y compañía, ya habían empezado a hacer lobby... Ja... je... ji... jo... ju...



CARAJO. Ajá, pero en la convocatoria que mandó “Libreta”, dijeron que la dichosa asamblea era para que las bases dijeran si estaban o no de acuerdo con ponerle fin a la “dictadura”. Con razón mandaron al carajo al señor de la televisión, y ahora lo denigran, porque, como ya tienen candidato.



CNA. El guía supremo de los refundidores anda cabreado con el CNA solo porque mandaron a decir que sus juicios fueron sobreseídos por el mentado Acuerdo de Cartagena. Ajá, y aquel que está en mucolandia, no era eso lo que invocada cada vez que iba a los tribunales, y su amiga lo dejaba ir liso.



ARCA. ¡Qué divertido!... El olanchano jura que su gobierno ha sido el más transparente de toda la historia solo porque en su gestión aprobaron el elefante blanco aquel llamado “Instituto de Acceso a la Información Pública, –que solo medio funcionó en tiempos de la pelirroja,- y trabajaron hasta sin presupuesto. Y, en arca abierta, papa, hasta el justo peca.



PASTEL. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que, brinque quien brinque y se pique quien se pique, la repartición del pastel en el RNP viene y nadie la detiene. Lo único es que no se han podido poner de acuerdo entre cuántos partidos será la repartición. Libre quiere entrar y que saquen a la “desgracia cristiana” y al Pinu.



RNP. En el gonfalón rojo-blanco-rojo se menciona a Vika Martell, la hermana de “Martellito”, para la interventora del RNP. En el PN se descarta que vuelva Anduray. Y, adivinen quién será la de Libre.



IGOR. Todo listo para que mañana arranque el diálogo de Igor. A oídos de aquellos que decían que neles pasteles, que todo era pura casaca, y que no sé qué, que aquí que allá... ¡Ahhh! y a pesar del boicot de aquel que dijimos. Ahora, a esperar que los políticos piensen primero en Honduras, no en ellos.



MACCAIN. John MacCain dejó dicho que no quiere ver a Donald Trump en sus funerales. Para que vean ustedes hasta dónde llega la división propiciada por el magnate en el país más poderoso del planeta, que ni en la muerte lo quiere ver ni en pintura, el héroe de la guerra de Vietnam.