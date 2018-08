PMOP. El Indómito lanzó ayer la casa por la ventana con la celebración del quinto aniversario de la chepa militar. JOH dijo que la PMOP se ha ganado el respeto, el cariño y el respaldo de la “people” a pulso y con sangre, sudor y lágrimas. Otros, en cambio, proponían regresar los militares a sus cuarteles.



VIVAS. La PMOP, dijo JOH, marca un antes y un después en el combate a la criminalidad. Venimos, recordó –y no hay que olvidarlo- de casi 90 palmos por cada cien mil habitantes. El hombre le echó vivas a la chepa militar y recordó que ahora han bajado los palmos a la mitad.



AMLO. Por eso dicen que, no es lo mismo verla venir, que platicar con ella. AMLO manda a decir que ya no regresará los militares a sus cuarteles y que mantendrá a los marines y al ejército en las calles hasta que le devuelta la seguridad a los mexicanos. ¿Estáis oyendo?



GENTE. “Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresen los soldados (militares) y marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en un estado de indefensión”, dijo Andrés Manuel López Obrador en rueda de prensa. ¿Cómo les quedó el ojito con ese anuncio de su líder? AMLO dijo que la policía federal todavía no está preparada para darle seguridad a los mexicanos.



IGOR. El olanchano no halla cómo sombrerear a Igor y a sus dialogadores y hoy montará su propio diálogo. La casaca es que le va a preguntar a sus bases si están de acuerdo con regresar los militares a sus cuarteles y con los tales comandos insurreccionales... Ummmm...



CHINA. ¡Ayyy! papa... Todos los caminos indican que al exguerillero le va a estar caro eso de haberse matrimoniado con los chinitos pekineses. De parte de Trump le mandan a decir que “reevaluarán” la relación del imperio con El Salvador y que no permitirán ni injerencia ni más expansión china en la región... ¡Vaya, jodido!...



MIL. Condena, repudio e indignación total por la manera en que el Colegio Médico se ha reventado a más de mil concursantes. Hasta el ministro de Salud ha calificado de “grosera” la actitud de los pseudodirigentes de ese gremio y ha criticado la falta de “inducción informativa” a los concursantes.



HOJA. Es tan indignante lo que ha pasado, que a una concursante se la reventaron solo porque no presentó la hoja de vecindad, como si eso tuviera que ver con su especialidad o con la chamba para la que concursaba, y a otro se lo tronaron porque se le olvidó poner que nunca había demandado al Estado.



MAMO. El próximo lunes se sabrá si Rosita se defenderá en libertad o si sigue en el mamo. Pero, con esa metralleta del jueves en contra del 184 y otras hierbas, quién sabe. O los pobres jueces y juezas hacen lo que digan en la avenida La Paz o ya saben lo que les espera.