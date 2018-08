184. El de los chocoyos manda a decir que el Congreso es libre, soberano e independiente, 1821, y lo dijo después del tuit de la Fulton, en el que anuncia que estarán ojo al Cristo con la reforma del llevado y traído artículo 184 del CPP. A otros diputados les agarró corre que te alcanzo en cuanto leyeron el misil.



FAVOR. En consonancia con el tuit imperial, el FG manda a decir en un comunicado, que esas reformas al 184 –si les dan viento- “incidirán negativamente en la eficaz persecución de los delitos” y le harían un gran favor a los uñudos, narcos, lavadores de activos, extorsionadores, asesinos, mareros, en fin... ¡Vaya, jodido!...



CIDH. Mauricio Oliva no sabe por qué tanto brinco con eso del 184 si el terreno es parejo. Y que alguien me explique, por favor, pide, por qué esa doble moral de los derechos humanos, que unas recomendaciones de la CIDH son macanudas y otras no.



PAÍSES. Además, el cholutecano manda a decir que socializarán la reforma con reimundo y medio mundo, incluida la Corte, jueces, empresarios, sociedad civil, sindicatos, fiscales y hasta con la Selección. Y el de los chocoyos no se explica por qué en otros países, que son cooperantes de la “maxi”, la “people” sí se puede defender en libertad.



NIÑO. El “niño Gualaco” tuvo misa ayer con “Netanyahu” y luego mandó un tuit dando cuenta que el cholutecano le prometió que no habrá ninguna reforma al 184 mientras no haya un “amplio debate” con todos los sectores, a pesar –dijo- de la recomendación de la CIDH, que es un órgano de la OEA, al igual que la “maxi”.



MARINES. Jair y sus inquisidores se quedaron con las cámaras de gas listas para hornear al grupo de los 13. Pero la bulla es que la otra semana no se escapan y, si esta vez no vuelven a llegar, los mandarán a traer con los marines.



CARRETERA. Los diputados y las fuerzas vivas de occidente no saben por qué puercas en el hemiciclo no le han dado luz verde al contrato para la construcción de la destartalada carretera entre Chamelecón y La Entrada, Copán, el cual ya fue licitado. Con tanto desempleo y con lo mal que anda el comercio, lo que urge son nuevas inversiones y trabajo.



PICADO. El guía supremo de los refundidores y otrora líder de SN le montará una paralela al mentado diálogo y está convocando a su “people” para mañana en El Pedregal. Anda picado el olanchano y, por los vientos que soplan, no descansará hasta que vuelva a destartalar las sillas y las mesas.



JULIÁN. A piquito que querés la embajadora taiwanesa con Julián y otras hierbas de Seguridad... Ummmm... Será que ya sienten pasos de animal grande. Aunque, después de ese tuit que mandó la embajadora imperial en San Salvador, quién sabe que aquí imiten al exguerrillero.