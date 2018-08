SERES. Reaparecieron en el hemiciclo y desfilaron por los aposentos de “Netanyahu”. Parecían seres salidos de las catacumbas: “Voz de muerto”, el “Zarco” Callejas, Jacobo Hernández y Augusto Aguilar, todos expresidentes del TSE. Solo “Kikito” no asomó el cacho para no quedar mal con LZ. Le entregaron anteproyecto de reformas electorales.



LORES. Torquemada se quedó vestido y alborotado esperando al grupo de los 13 con leña verde, gasolina y todos los mikis. Los ilustres del “jurado” por poquito y aparecen con aquellas pelucas blancas de la Cámara de los Lores y declararon en “rebeldía” a los 13 “herejes”.



HISTÓRICO. LZ anda feliz por el juicio de la santa inquisición y hasta mandó una foto de la “cámara de los lores”. “Hoy es un día histórico para el Partido Liberal... hoy ponemos orden en casa y damos ejemplo con independencia de poderes dentro del partido”, mandó a decir en un tuit.



JAIR. La gran sorpresa en todo este culebrón ha sido el “inquisidor”. Le habrán advertido a Jair López que, al aceptar este cargo en un partido político, nunca jamás podrá aspirar a fiscal general ni adjunto, magistrado, juez y “pior” presidente de la Corte. Buen muchacho Jair Torquemada, pero, el que lo nombró, lo fregó.



DIVISIÓN. Lamenta JLM que su amigo LZ está llevando a una “división innecesaria” al gonfalón rojo-blanco-rojo y ha salido en abierta defensa del grupo de los 13. Pobres liberales. A ese ritmo que van, en la próxima pasan a “mejor vida”, y allí van a quedar “pior” que la “desgracia cristiana”.



OTRO. Odir le tiró a matar ayer a los diputados. El ilustre del CNA manda a decir que esa reforma al 184 del CPP es una “medida desesperada de quienes se sienten amenazados, porque en cualquier momento les viene otro requerimiento fiscal”... ¡Vaya, jodido!... Será posible. La “maxi” también advierte en un comunicado que la reforma “debilitará” el proceso penal.



VEAN. Amaneció respondón Odir porque también mandó a amenazar a los ilustres de la sala aquella con otro tuit. Que se vean en el espejo de los exconcejales que están en el mamo y recuerden que el poder no es infinito y los “amigos después los desconocen”, les dice... Será...



HULE. Pues, hombre, Hilario, no se pueden quejar. JOH ha puesto nada menos que 4,800 millones para los cafetaleros ahora que la están viendo tile por los bajos precios y no ven la luz al final del túnel. Ojalá y Asterio reparta parejo.



VIVITO. Reapareció Mauricio Oliva en sus dominios de la zona sur, vivito y coleando, como orador principal en un evento camaronero. El hombre le dijo a los invitados, llegados de USA, Suramérica, Europa y Asia, que en el Congreso seguirán legislando para fortalecer la seguridad jurídica en estas latitudes.