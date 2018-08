VUELTA. Friendo y comiendo. La comisión de Salud que acaba de nombrar el Indómito inició operaciones ayer mismo y no piensa parar hasta darle vuelta de calcetín al casi colapsado sistema sanitario. Ya citaron a todos los directores de hospitales y los primeros tres puntos a atacar es la mora quirúrgica, la falta de medicinas y la atención médica. Qué bueno.



GORRA. La exrectora manda a decir que trabajarán de gorra, es decir, ad honórem, como un servicio más a la Patria, como cuando estuvo en la depuración de la chepa. Como algunos, sepa Judas porqué, no la topan y ya están diciendo que para qué la nombran, que no sé qué, que aquí que allá.



NEVER. El señor de la televisión aclara que never and never fue de Libre y que no simpatiza ni con la izquierda del olanchano ni con la derecha del hermano de Beatriz, sino, que es justo en el centro...¡Ahhh! y anticorrupción. Punto... ¡Vaya, jodido! Cómo les quedó el ojo.



MARTES. Vaya, para los que decían que neles pasteles, que era más fácil que el PL se vuelva a levantar de entre las cenizas, y que no sé qué, que aquí que allá, el próximo martes arranca el mentado gran diálogo, así es que, ya están sabidos. Con tal de que al líder supremo no se le ocurra dar otra rueda de prensa.



MAÍZ. Mandan a preguntar los chiquitos si les van a regar maíz y, si les dan aunque sea un taburete, si será con voz y voto, o solo voz y neles pasteles de voto. Si así será, piden que ni se molesten en mandarles invitación, que bien están como están.



ROSITA. Mañana es la audiencia de revisión de medidas de Rosita y todos los caminos indican que esta vez sí la podrían mandar de regreso a El Chimbo y se defienda en libertad. A ver, dijo el cieguito.



MEUS. Los encapuchados de los meus no dejan de jorobar. Los del Central armaron ayer semejante relajo en el bulevar y el Milla Selva, el otro colegio grande de la capital, amaneció tomado. Se queja el director que los encapuchados casi le botaron los portones exigiéndole a los cipotes que salieran y se unieran a la lucha. Le pidió ayuda a la policía, que está allí cerquita, y todavía los está esperando.



TAIWÁN. El exguerrillero acaba de mandar al carajo a Taiwán y le ha declarado amor eterno a los chinitos continentales. ¿Quién sigue...? Pero no había ni terminado de hacer su anuncio en cadena de radio y TV cuando la embajadora imperial en San Salvador ya lo estaba amenazando.



CHON. Pero, los chinitos taiwaneses -para no quedarse con el sopapo- ya le sacaron a bailar que rompió con ellos porque quería que le arreglaran todo ese desmadre que se tienen con el puerto de La Unión –que salió cachinflín– y, de remate, que le financiaran hasta las elecciones... Como no, chon, le mandaron a decir.