SILLAS. Tregua unilateral del olanchano al diálogo. El hombre no lo torpedeó ayer con sus ruedas de prensa y aquellos que dijimos llegaron puntualitos, bien bañaditos, bien peinaditos y bien portaditos a verse con Igor. Qué bueno. A ver si salía humo blanco para el arranque o si seguía el maíz a peso por las sillas, las mesas, los taburetes y los sofás.



PAPI. Quejas entre los azulejos, porque a “papi a la orden” nadie lo puede ver, y ahora resulta que hasta sus mandos intermedios se han puesto los moños y es más fácil hablar con Vladimir Putin que con ellos. Por cierto que eso de la simplificación de trámites en Viera fue pura casaca.



COPÁN. A Reinaldo lo columbraron el fin de semana en Copán, no haciendo calistenia para saltar a la cancha –porque la bulla es que ya días anda en esos menesteres- sino, hablando de la unidad partidaria y del fortalecimiento del gonfalón azul y la estrella solitaria.



GATO. Solo los colorados no tienen candidato y Pandora le vino a dar el tiro de gracia a los pocos que quedaban. Allí solo que lancen al “gato con botas”. Antes era toda una cantera de líderes. Hoy, no hay ni para remedio, y todo gracias al olanchano que se paseó en el pobre partido.



UNAH. Agazapados en cafeterías, frente a la UNAH, los presuntos defensores de derechos humanos, dejando hacer y dejando pasar a los encapuchados, y solo esperando que llegaran los chepos a poner orden para salir de sus madrigueras con sus chalecos a amenazar que cuidadito les tocaban a sus muchachitos... Pobre, pueblo, pobre...



RUSOS. Al Marcial de Educación no le cabe ni media pulgada de duda que ese desmadre en los colegios es por obra y gracia de los meus y de Libre y que su fin es político. Los rusos se lo van a llevar por semejante descubrimiento. Vea y no le den el premio Nobel por su hazaña.



MISA. A los meus los tiene bien ennavajados GR y, como ayer tenían misa con el rector, ya habían enganchado a los cipotes de los colegios para que llegaran a armar el desmadre frente a la UNAH. Unos chigüines de once y doce años, qué creen que harán los “derechos humanos”, si los antimotines los llegan a tocar.



REDES. En esas redes han agarrado de encargo a una funcionaria que les dijo a los migrantes que por qué puercas se van si aquí tienen todo y que no hay necesidad de irse ni en busca del sueño americano ni de nada... Será...



UNIÓN. Adiós al viacrucis en las fronteras con chapinlandia y con El Salvador ahora que la unión aduanera viene y nadie la detiene. A ver, dijo el cieguito. JOH ahora invita a mucolandia, a los ticos y a los Panamá Paper para que se encaramen al barco o no se queden fuera. Ojalá y un día eliminaran hasta los pasaportes para viajar entre estas parcelas.