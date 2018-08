BARCO. El Indómito va soplando hoy para Corinto, frontera con chapinlandia, donde se mirarán cara a cara con el cómico y con el exguerrillero para ponerle la tapadera al pomo de la unión aduanera del Triángulo Norte. JOH ha sido el baluarte del proceso y ahora ya logró convencer a Sánchez Cerén de la importancia de que se encarame al barco y no se quede fuera.



LEÑA. Para mañana tienen citado al grupo de los 13 en los aposentos de Torquemada, pero la mayoría de los “herejes”, manda a decir que no asomarán el cacho y que los quemen si quieren. Ya tienen lista la leña verde y la gasolina.



HUMO. Todavía no sale humo blanco en el hemiciclo para entrarle con todo a la caldera del diablo llamada RNP. El de los chocoyos ya ha tenido misas con todas las fuerzas políticas, y con los remedos de fuerzas, y neles pasteles. La “people” de la sociedad civil, incluida JC, cree que, si van a seguir con lo mismo, mejor que dejen la babosada como está.



PIÑATA. A propósito del RNP, se ha denunciado piñata de aumentos salariales al familión de la cúpula, antes de que les caiga la interventora. A los pobres empleados ni les pagan, pero ellos bien que se reparten, con la cuchara grande... Pobre, pueblo, pobre...



JAMÁS. La bulla en el hemiciclo es que Libre quiere repartición del pastel con el PN y el PL y que manden al carajo a la “desgracia cristiana” y al Pinu. Lo anterior significaría la misma mona, solo que en distinta rama. Mejor que dejen al RNP como está en el país de nunca jamás.



BATE. Hoy otra vez los bateadores al bate para lo del mentado diálogo. Hoy se sabrá si arranca o no arranca. Todo depende del olanchano y de la Rixi. Solo montan una rueda de prensa, empiezan a volar candela, y el dúo dinámico aquel corre a instruir a sus peluches para que lleguen a mentarle a la madre a medio mundo y que la papada se empantane.



RED. Asambleas informativas y plantones para esta semana anuncia la chaparrita del CMH, porque dice que toda la red hospitalaria ya pegó el macanazo, incluido el HEU. Ajá ¿y Octavio? La bulla es que en Palacio no tardan en caerle con una comisión y que ya días están preocupados por eso.



TORO. Bueno sería que el rector y compañía digan riata a riata si están dispuestos a seguir con esa papa caliente del HEU o si ya no aguantan y mejor se lo devuelven a la SS. Mucho ayuda el que no estorba y, si no están dispuestos a agarrar al toro por los cuernos, mejor zafuca piluca.



FANS. Preocupados los fans del analista Raúl Pineda Alvarado por su estado de salud. El hombre fue internado de emergencia el fin de semana, y la solidaridad no se hizo esperar en esas redes, pidiendo sangre O negativo para él. Para que vean que, el que siembra, cosecha.