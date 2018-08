FACE. Pues, hombre, Hilario, después de todo, no andamos tal mal en estas latitudes. Apenas unas horas antes se habían dicho hasta de lo que iban a morir y ya ayer temprano estaban otra vez “face to face”. Si bien no estaban a piquito que querés, tampoco estaban agarrados de las greñas.

CANASTO. Quién los habrá convencido y qué les habrán dicho, porque en la reunión del martes se bajaron el canasto, y se dijeron de todo. Saltatapias, robagallinas, come cuando hay... la tuya, no tuve, nací en el aire, tal por cual... saco... la lengua del gusto... ¡Bárbaros!...

CHINA. Si el tal diálogo no rinde frutos, los azulejos no tendrán de otra que arreglarse con el olanchano. Así es la política aquí y en la China. Los 61 del PN, más los cuatro de Romeo, dónde estás que no te veo, y los 30 de “Mel” hacen 95 votitos, lo que significa que tendrían votos hasta de sobra para darle vuelta de calcetín a lo que sea. Aprendan.

CARTAS. Por suerte Tony y compañía mandan a decir que sí “habrá diálogo” y que todo es cuestión de que se pongan de acuerdo con algunas cartas que se sacaron algunos de la manga de la camisa, pero que la cosa va bien. Qué bueno. Igor anda feliz.

MOÑOS. Que el señor de la televisión y LZ sigan poniéndose los moños y peleando por una silla o por una mesa y ni van a toser. Sin andar con tanta casaca, si los cachos quisieran, hace tiempo se habrían arreglado con “Mel” y no tendrían necesidad de estar perdiendo el tiempo en esos diálogos.

PEPE. El hombre de El Chimbo ha reaparecido en escena para pedir que, por favorcito, inviten a su paisano al tal diálogo. Por lo visto todavía hay química entre la parejita de olanchanos, porque “Pepe” jura y perjura que sin “Mel” –como tiene 30 diputados- nada será posible. En cambio, con él, todo es posible... Será...

TILE. Hoy sí emergencia en todo el corredor seco por culpa de la sequía. El anuncio lo hizo el propio JOH, en carne y hueso. Buena por los pobres productores de esa zona, que la están viendo tile, sin nada que comer y sin pisto, porque las milpitas de maíz salieron cachinflín, como lo documentó bien EL HERALDO.

GARRA. El rector por fin sacó ayer la garra catracha y se le paró en “30” a unos picaritos que andan moviendo cielo, mar y tierra para que compren medicinas directas en el HEU, es decir, sin licitación. Eso es indignante, dijo el hombre, y advirtió que no le torcerán el brazo... ¡Vaya, hombre!...

JUCOS. Los gasolineros andan jucos porque el Castillo de la SDE le dio toda la venta del combustible subsidiado a uno y a los otros los dejó solo “milando”, como el chinito. En qué cabeza cabe que todo el negocio se lo van a dar a uno solo y que a los otros vendedores no les darán ni a oler... ¡Habrase visto!...