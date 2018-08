IGOR. Pobre Igor. El chileno tiró la toalla y salió barajustado ante tantas mentadas de madre entre sus “ilustres” invitados. Decepción total. El hombre le agradeció a los medios por las hambreadas, asoleadas y lechuceadas cubriendo por más de cinco meses el fracasado diálogo y pintó llantas.



PIPORRO. Como dice la canción de Piporro, la gente corrió hecha bola, seguían cruzando plomazos, de pronto, los tres cayeron, haciendo cruz con sus manos... Pobre Igor. “Nos da mucha tristeza por el pueblo hondureño, que no se merece esto, dijo el chileno al dar por terminado el mentado diálogo”... Pobre, pueblo, pobre...



BOLSA. No será que el olanchano, que es un encantador hasta de serpientes, se volvió a echar a la bolsa a SN y a LZ con todo lo que dijo ayer en su rueda de prensa y el nuevo dúo dinámico, para no darse con la piedra en los dientes, buscó una estrategia para zafarse al suave del tal diálogo... Ummmm...



BANDA. En horas del mediodía, junto a Rixi y demás hierbas, el olanchano le voló candela al decreto vinculante, dijo que no lo van a cumplir como no le han cumplido el tal Acuerdo de Cartagena, y mandó a decir que solo se sentaría con Igor si JOH renuncia y le ponen la banda a SN. Qué tal...



APOYO. Sepa Judas cómo es que el olanchano le pide la renuncia a JOH si el hombre es reconocido por toda la comunidad internacional, incluido el imperio y la UE y, para no ir muy lejos, ayer recibió en sus aposentos de Palacio al embajador gringo ante la OEA, quien le reafirmó todo el apoyo de USA. ¿Entonces?



FUSINA. Por cierto que el embajador imperial ante la OEA visitó ayer Fusina y dijo que USA y Honduras están unidos en la lucha conjunta contra maras y pandillas, y reconoció los logros que ha alcanzado el país en seguridad, y el éxito de la Fusina... Para que vean.



JUCOS. En las filas rojo-blanco-rojo hay movimiento de alcaldes y de diputados por todo el país y la bulla es que ya empezaron a formar un frente común, molestos con LZ y compañía. Los ilustres andan jucos porque en el CCEPL no le paran bola a los 300 mil votos que sacó GN y le mandan a decir a LZ que se prepare, porque van con todo... Será...



NADA. Cómo es posible, mandan a decir los gabrielos, que LZ margine del diálogo a la segunda fuerza política del Partido Liberal y los cambie por los Kikitos, los Martellitos y por Maribel Ya, que no sacaron nada. Por eso le mandan a decir que la apriete, porque no tardan en caerle.



PAPI. Chávez Madison asegura que no es tiempo de lanzar candidaturas a la AMDC, sino, de “continuar apoyando a papi”, porque el hombre se lo merece y se lo ha ganado con creces. Otro, asegura, es el que ya anda en abierta campaña en las barridas de la capital. ¿Quién será?...