CACHO. Ajá, y ahora que el Indómito ya firmó el decreto para que los acuerdos del mentado diálogo sean vinculantes, con qué irá a salir el nuevo dúo dinámico. De repente y vuelven a la carga con que si JOH no llega en carne y hueso, y mandan a Ebal y a “Gualaco”, no asoman el cacho.



ONDA. Ese Marvin no halla qué inventar. Ahora anda con la onda de que los mismos que antes le decían dictador a JOH, “ahora andan como locas” queriendo reunirse con él. Que sean serios, les manda a decir. ¡Ahhh! y que los que antes le decían líder al señor de la televisión, hoy lo llaman traidor.



SOLO. Hasta el chupacabras sacaron a bailar en la conferencia de prensa del nuevo dúo dinámico. LZ dijo que solo falta que los azulejos quieran invitar a semejante personaje. Solo del sisimite, del cadejo y del padre sin cabeza no dijeron nada. En la otra rueda de prensa sacan a bailar a “La Llorona”.



MAÍZ. Preocupado JOH porque a varios de los partidos que participaron en las últimas elecciones no les regaron maíz para el tal diálogo. Pero, a pesar de todo, les manda a decir que la estrella solitaria participará en cualquier foro donde los llamen, como una muestra de su apuesta por Honduras.



REDES. El salvador de Honduras y LZ dieron una conferencia de prensa conjunta y le volaron maceta que es un contento a JOH y compañía. Pero, como en esas redes son pelis para especular, ya estaban inventando que anunciarían una alianza y que el PL le ofrecería la candidatura a SN. ¡Qué lenguas!...



MESAS. El nuevo dúo dinámico habló en la rueda de prensa de las mesas del diálogo. Pero del otro bando les mandan a decir no hay problema, que pueden poner las mesas que quieran, inclusive mesas de billar, de ping pong, de comedor, en fin... No hallan qué inventar.



IGOR. “Qué bueno” que JOH ya firmó el decreto, manda a decir el señor de la televisión. “Estoy satisfecho”, dice, por su lado, el number one del Central Ejecutivo. Bueno, ahora todo mundo a la cita con Igor hoy, se ha dicho, papa... Y allá el que no llegue a las tres en punto.



MARIO. Que por favor no lo metan en esos rollos, que él está trabajando 24-7 para sacar adelante los problemas de la Vida Mejor, y que la orden del día es trabajar, trabajar y trabajar, manda a decir el ministro Mario Pineda. Pues, entonces, solo Chávez Madison ya anda trabajando por la guayaba de la AMDC.



FIEBRE. Vuelven a la carga contra los “papis” y “mamis” de la patria, tanto por la fe de “ratas”, como por la red aquella denunciada por JJ Mayor. Ahora es la de Apelaciones que pide declarar inconstitucional el 131 A de la Ley de Presupuesto para darle volantín al TSC y que les caiga la Ufecic. La bulla es que la fiebre de desvisados tiene con canillera a los “magis”.