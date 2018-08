TRAIDOR. Los refundidores por poquito linchan el fin de semana al señor de la televisión, allá en Choluteca. Por lo menos ya probó de su misma medicina con la “people” de Libre, que insultan a todo aquel que no piensa como ellos. “Traidor, traidor, traidor”, le gritaron... Solo “golpista” no le dijeron.



HOTEL. El chele Castro manda a decir que las bases refundidoras casi linchan al “salvador de Honduras”, porque en un hotel de la Sultana del Sur, calificó de vándalos y delincuentes a los que protestan en las calles. El chele asegura que SN los quería acompañar hasta Namasigue, pero no lo dejaron, “y se retiró con la cola entre las piernas”... Será...



CUATRO. Ni porque andaba con su esposa Iroshka respetaron al hombre. Pero, quién lo manda a meterse donde no debe. En vez de dedicarse a tiempo completo a recolectar firmas para su nuevo partido y olvidarse de los refundidores. Tony García jura que lo insultaron por el mentado diálogo y que solo eran “cuatro pelones”.



ONDA. El señor de la televisión asegura que no solo el Partido Liberal está dividido, sino que también el Partido Nacional. SN anda con la onda de que los azulejos están divididos en juanorlandistas y sanchistas, y por eso han armado el relajo por la cuarta silla, para Reinaldo... Ja... je... ji... jo... ju...



AMDC. En esas redes anunciaron el fin de semana la candidatura de Mario Pineda a la AMDC. O sea que “papi a la orden” no buscaría la reelección. Ajá, ¿y Chávez Madison? La bulla es que también ya anda trabajando.



IGOR. Pues, hombre, Hilario, para hoy estaba convocado el mentado diálogo, pero parece que Igor ya les mandó a decir que mejor mañana mientras se ponen de acuerdo con la cuarta o la quinta silla, o si mejor llevan taburetes, o sofá camas, o sillones reclinables, o hamacas.



MIEL. El de los chocoyos y compañía se reunirán pasado mañana con la “people” de la sociedad civil para entrarle a la intervención del RNP por tierra, mar y aire, y la otra semana ya nombrarían a los tres tristes tigres de la interventora. Libre anda que se le quema la miel por entrar.



DENNIS. El fin de semana se ha constituido en esta capital, con personería jurídica y todos los mikis, la asociación de bolígrafos contra Dennis Castro y ya han anunciado asambleas informativas a partir de hoy hasta que el hombre se retracte y les pida perdón de rodillas por semejante infamia de pedir el aumento de una bolita al guaro y a las heladitas.



CICIG. Los pelotudos de la CICIG chapina no dejarán en paz al pobre cómico hasta que lo vean enchachado y en el mamo, como al “mano dura”. La vez pasada hasta por unos pinches anteojos que compró lo querían meter al bote. Ahora ya están otra vez pidiendo antejuicio contra el hombre.