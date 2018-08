LISTO. El pobre Igor no entiende por qué el mentado diálogo no arranca si ya todo está listo. “No puedo explicar por qué no inicia, si ya están listos los temas, los mediadores y la estructura, manda a decir el chileno. Que alguien me explique, por favor, pide el hombre.

SILLA. “Cuando uno quiere llegar a un acuerdo, no es necesario andar firmando tantas cosas y pidiendo compromisos, sino que se habla de consensuar posiciones”, dice Igor. A oídos de aquellos neófitos que siguen embrecados por una pinche silla... ¡Habrase visto! Es como despreciar un salmón por un pedacito de bofe... ¡Y que viva Igor, hijos del maíz!...

MESA. A “voz de muerto” nadie le saca de la cabeza que el más interesado en que el mentado diálogo fracase es Mel, su otrora líder supremo. Será posible... “Voz de muerto” jura y perjura que el olanchano tiene negociaciones bajo la mesa con los azulejos y que su misión es justamente boicotear el diálogo... ¡No hallan qué inventar!...

VIEJA. Pero, si es que no están de acuerdo con la Soberanis y compañía, pueden volver a intentar con Álvaro Colom, que acaba de salir del mamo. O con la Bachelet antes de que se vaya a su nueva chamba a la ONU. O con “esta vieja está peor que el tuerto”, el extupamaro uruguayo, que ahora le vuela candela a “Danielito”.

PIEZA. ¡Qué divertido! Carlón manda a decir que su brother Mel nunca ha mentido y que es un hombre “de una sola pieza”. Pero “voz de muerto” le contesta que es tan “de una sola pieza”, que hasta se cambió de partido y de ideología. O sea, algo así como que un Mmotagua de corazón se haga Olimpia, lo cual sería espantoso.

184. Nadie le ha parado bola a la CIDH sobre su recomendación de hace una semana para la reforma del 184 y que dejen de mandar al mamo a la “people” hasta por peinarse un guineo y no le permitan defenderse en libertad. Cosa rara. Ni los “papis” y “mamis” de la Patria han dicho pío en el hemiciclo.

GUARO. Ha pegado Dennis Castro con su propuesta de clavarle una yuquita al guaro y otras hierbas para construir hospitales de emergencia. El hombre jura que la mayoría de accidentes y de los heridos que llegan a los centros asistenciales es por andar chupando.

RASTRA. Hay que dar gracias a Dios que esa rastra no dejó una matancina en la salida hacia la zona norte. Los frenos no le servían y las llantas parecen melones. Está tan vetusta, que ni los números de la placa son legibles...Ajá ¿y Tránsito? ¿Y el Instituto aquel?...Pobre, pueblo, pobre...

PLEITO. Será cierto que hay un pleito perro entre la ATIC y la DPI por acaparar la investigación criminal y la escena del crimen. Lástima, porque, con eso, los únicos ganadores son los delincuentes y el gran perdedor el pobre, pueblo, pobre...