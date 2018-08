PUÑOS. Pobre UNAH. No sale de una cuando ya está metida en otra. En las universidades privadas están de fiesta y hasta están ofreciendo matrículas al dos por uno. La bulla es que las privadas le mandarán a erigir un busto a los dirigentes troskistas de los meus... Los pobres estudiantes que quieren clases hasta se fueron a los puños con los encapuchados.



JULITO. Los niños meus que son llorones y el rector y compañía que los pellizcan. Si habían convocado a los muchachitos a una asamblea en el polideportivo, tuvo que haber llegado el interino, en carne y hueso, pero no. Mandaron al pobre Julito Raudales y por poquito lo linchan.



POBRE. El rector los volvió a convocar para hoy, a las 11:00 de la mañana, siempre en el mentado polideportivo, pero, si él convoca, él debe de estar, en carne y hueso, y no mandar al pobre Julito al matadero. Bien saben que los muchachitos troskistas se valen de cualquier babosada para armar desmadres.



TABLITA. Como dicen que hombre prevenido vale por dos, el expower de la Corte y del malogrado Concejo de la Judicatura, llegó a los tribunales con todo y maleta. Y, dicho y hecho, no tocaron tablita y la jueza los mandó al mamo. Ni porque “weeepaaaa” se la jugó por la patria, hoy no le perdonan lo de los viáticos.



LILIAN. La exjueza Lilian Maldonado en la cárcel de Támara. Ajá, y qué pasaría si allí hay una o más reclusas condenadas por ella. No tendría que haber celdas especiales, como las hay en los batallones para funcionarios, para exfuncionarias judiciales.



SILLA. Reinaldo, luego de reunirse ayer con Mauricio Oliva, les manda a decir que a la hora que quieran, dónde quieran y cómo quieran, el PN está listo para el mentado diálogo. Pero lamenta que, cuando alguien no quiere, busca cualquier excusa. Que la silla está muy dura, que está muy blanda, que está muy recta, que está muy acostada, en fin...



EJE. ¡Vaya, hombre! Los pandoros no llegaron camuflados esta vez a los tribunales, con gorras y anteojos oscuros, y algunos arribaron sonrientes y repartiendo entrevistas a diestra y siniestra. Hasta el viudo alegre llegó parlanchín y manda a decir que le pela el eje si lo desvisaron... ¡Vaya, hombre!...



MAXI. Hoy, a las 3:00 de la tarde, será la presentación oficial del brasileño de la “maxi”. El hombre ya ha dejado claro que no es parlanchín y que solo hablará cuando tenga que hablar, y hasta con cuchara. Por cierto que ayer estuvo con Julián en un foro sobre derechos humanos.

RNP. El de los chocoyos todavía no sabe si se ocupa mayoría calificada para entrarle con todo al RNP o simple mayoría. Tampoco sabe si los trillizos que están de directores se van a echar pulgas a otro lado y los tales interventores asumirán plenos poderes.