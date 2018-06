GIRA. Intensa gira de JOH por la capital federal y ayer mismo ya tuvo encuentros cercanos del tercer tipo con la “people” de Donald Trump. Su agenda también incluye reuniones con el vicepresidente imperial, Mike Pence, el canciller Pompeo, y no podía faltar el amigo John Kelly.

NAZIS. Uno de los temas de la agenda es la separación familiar, además de las pandillas. Hasta la ONU acaba de calificar de “inadmisible y cruel” la separación de niños de sus padres en la frontera con México. Cualquier parecido con la época del terror de los nazis, cuando separaban a las familias judías, es pura coincidencia.

CAJAS. Balacera y media la que se ha armado con esas cajas de Pandora y destapes de ollas. Al paso que va la babosada, aquí no quedará títere con cabeza, incluidos pastores, sacerdotes, periodistas, abogados, futbolistas, en fin... Hasta chapinlandia se va a quedar chiquita. ¿Quién sigue?...

MACHETE. Sepa Judas quién lo habrá ennavajado, pero el muchachito de la Humuya regresó ayer de Bolivia con el machete desenvainado en contra de LZ y se llevó en la chalana hasta a sus peluches, incluida Maribel Ya. Que la aprieten, les manda a decir, porque va con todo contra ellos... Será...

QUIÉN. Hasta chantajista le dijo a LZ, que no es liberal, que lo único que quiere es destruir lo que queda del PL, vividor, come cuando hay, saltatapias, robagallinas... Pobre Partido Liberal. En lo que vino a quedar después de haber sido el partido más poderoso de toda Centroamérica... ¿Y gracias a quién?...

ESTRÉS. Pero LZ está tranquilo, como Camilo, y cree que esa reacción iracunda del muchachito de la Humuya es por el estrés y por su situación emocional. El number one del CCEPL espera que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. La jodida es que Elvincito no le cree... Será...

OTRA. La viuda del exembajador de Honduras en la Santa Sede, Alejandro Valladares, asegura que en la Iglesia Católica no tarda en abrirse otra caja de Pandora. Y otros creen que si los “Sherlock Holmes” de la Ufecic empiezan a esculcar en algunas iglesias evangélicas, destaparían otra caja... Será posible...

MONCHITO. A propósito de embajadores, “Monchito” Custodio, que ya ha concluido su ciclo como embajador de Honduras en Alemania, ha estado recibiendo una serie de reconocimientos por parte de la comunidad diplomática latinoamericana y mañana le hará otro el gobierno alemán de la canciller Ángela Merkel. La nueva embajadora es Critza Castro, la ex de Comunicaciones.

APUESTAS. Hasta el CNA llegaron a dejar ocho cajas, no de Pandora, sino con presuntas pruebas en contra del “poder ciudadano”. Y algunos ya empezaron a cazar apuestas sobre si el dúo le entrará o no al asunto... Why?...