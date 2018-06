RUSIA. La bulla es que Mauricio Oliva podría convocar esta semana a los “papis” y “mamis” de la Patria para la elección del nuevo FG. Ajá, y cómo puercas pensarán hacer con los mundialistas que se la dieron, para la madre Rusia. Allí solo que “Netanyahu” consiga prestado el “air force one” catracho y los vayan a traer.



WILLIAM. Gran pesar en esas redes por la muerte de William Chong Wong, a quien la mayoría de la “people” –de todos los partidos- consideraba un hombre honesto, y un gran profesional. Y no pocos le echan el muerto a la “maxi” y creen que le hicieron lo mismo que la Cicig le hizo a Álvaro Arzú en Guatemala. QEPD.



MEJOR. Mientras Elvincito sigue en Bolivia en luna de miel, el rector anduvo el fin de semana por SPS, con su Central Ejecutivo móvil y siempre acompañado de sus peluches. LZ ha reiterado que no defenderá a nadie, solo al partido, y que cada quien se defienda solo... Pero a Libre le manda a decir que mejor no escupa para arriba.



LUNA. Bodón y medio el del muchachito de la Humuya, allá en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el lujoso hotel Los Tajibos. Lo único es que la “people” de la “maxi” le aguó su luna de miel con el requerimiento fiscal. Por cierto que en los recintos de Temis nombrarán esta semana al juez con jurisdicción nacional, para que les caiga.



TIRÓN. De toda la “people” del Central Ejecutivo, en la boda solo fue columbrado JLM. Le habrá regado maíz a LZ y a sus peluches. También había invitado a un ex y a varios diputados, pero, como hasta allá es tirón y medio –y además está el mundial- la mayoría no fue.



PULPE. Será cierto que el nuevo embajador imperial no tarda en arribar a estas latitudes. Para que ya dejen de hablar babosadas, que Donald Trump no mandará a nadie durante sus cuatro años, que la Fulton se iba a quedar cuidando la pulpe, y que no sé qué, que aquí que allá. Si los gringos no apoyaran a JOH, hace tiempo lo habrían dicho.



FIRMA. La “Mujer Araña” anda regando la bomba en Cybex de que una delegación va soplando para NY a darle los últimos toques a lo que sería la firma con el portugués para lo del facilitador internacional y para que los tales acuerdos sean vinculantes... Será posible...



DÉCIMO. Les volvieron a mochar el décimo cuarto a los maestros. Le metieron tijera al 9.75 por ciento para el Inprema. Como los flamantes dirigentes magisteriales, por andar embelesados con “Mel” y su cuarta urna, hundieron el Inprema y se llevaron en la chalana a sus agremiados.



MEU. La bulla es que en el MEU le dieron golpe a toda la cúpula y la mandaron al carajo. La gran jodida es que, si los “golpistas” son los más radicales y dogmáticos, la medicina saldrá “pior” que la enfermedad. ¿Y Héctor Ulloa?...