CARA. Calma, calma, y que no cunda el pánico, pide Jesús Manzanares, del Frente Amplio, a lo que queda del partido. También le manda a decir a Papillón hasta La Habana –y a todo el “secretariado general”–:- ¿cuál?, que saque la cara y se pronuncie. A ver, dijo el cieguito.



CAJA. Ese nuevo destape de los macizos es más viejo que el tufo, solo que el TSC lo tenía en una caja –no la de Pandora–- si no de cartón, con siete candados. Como al tribunal de cuentos no le creen ni lo respetan, nadie le había parado bola. Pero eso de la SAG, allí estaba desde 2015, con pelos y señales.



PAPI. Luis Zelaya jura que lo que investiga Pandora es la gestión de Elvin Santos Lozano, el papi del muchachito de la Humuya, que con el tiempo se retiró por motivos de salud, y dejó cuidando la pulpe al primo Billy. Pero Elvincito se defiende como gato panza arriba y jura que neles pasteles.



HIJA. Pero el polémico Víctor Cubas, que en esa época era miembro del CCEPL, asegura que Pandora es hija putativa de MVB. El exdirigente sindical recuerda que todos los miembros del CCEPL firmaron un préstamo y que días después se les reapareció el presidente del CCEPL, bien contento, diciéndoles que no se preocuparan por el dichoso préstamo, que “ya estaba pagado”.



CUBAS. Ajá, le preguntaron a Cubas, y quién les dijo el hombre que pagó el dichoso préstamo, a cambio de qué lo pagó, de dónde venía el billete, con quién mandaron el pisto, en fin... Pero jura que nunca hubo un informe, que siempre que él lo pedía, le decían que “después”... Será...



JUGADA. “Bonito” regalo de bodas el que los macizos y los ufecic le han dado al muchachito de la Humuya, que mañana se volverá a matrimoniar, allá en los dominios de Evo Morales. Elvincito asegura que eso es una “jugada política”. Será para reventarse a JCB de la adjunta... Ummmm...



LEÑA. LZ le manda a decir a aquellos que quieren hacer leña del árbol caído y pescar en río revuelto, que antes –dijo–- se cobijaron bajo la bandera del PL, que mejor tengan cuidado, que el mundial apenas empieza, que solo ha habido un partido y todavía faltan los octavos, los cuartos y la final... ¿Estáis oyendo, Mel?...



CREE. Por estar embullados con el dichoso mundial nadie le ha parado bola al anuncio de que la luz volverá a subir en el trimestre junio-julio-agosto. Las joyas de la CREE, que solo para eso se reúnen, ya le dieron luz verde al nuevo leñazo. La casaca es el combustible y la tal devaluación.



RUSOS. Para que vean que esos rusos son rusos. La inauguración del mundial fue sencilla, sin mucha casaca ni mikis. Habló Vladimir y el de la Fifa. Punto. Por cierto que Putin ya no hallaba qué decirle al líder saudita que tenía al lado cada vez que sus muchachos metían gol.