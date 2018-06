CAJA. Destape y medio esa Caja de Pandora de los macizos y Ana María manda a decir que la Ufecic está vivita y coleando y más fuerte que nunca. La bulla es que en ese culebrón del gonfalón rojo-blanco-rojo también podría salir a bailar uno que ya está “precioso” y que en esos dorados tiempos era jefe de campaña.



PAPILLÓN. A otro que sacan a bailar, con reguetón, merengue y todos los mikis, es a Papillón. Tan tranquilo que está el hombre allá en el “paraíso celestial” de los Castro y no hallan cómo aguarle la fiesta. A ver si el exministro de la SAG en los tiempos de la reconciliación PLS-ESO saca la cara.



REINADO. Aclara LZ que no tiene vela con Pandora, que su reinado inició hasta el 10 de mayo de 2017, que si hay amigos o quien sea, que les cuenten las costillas y que él responde por su período.



RUSIA. El rector ha convocado para hoy, a las 10:30 de la mañana, a los y las ilustres del Central Ejecutivo y el punto único es la tal Caja de Pandora. JLM pide prudencia. ¿A qué hora es el partido? ¡Qué bonito! ¡Qué viva el Mundial, hijos del maiz!...Y todos con la madre Rusia.



NADIE. Preguntan algunos chuscos que por qué ni a los macizos ni al dúo dinámico aquel ni a nadie le ha dado –aunque sea para dorar la píldora- investigar los dorados tiempos del “poder ciudadano” y los sacos aquellos que hallaron hasta la pata de verdecitos en hoteles y en Palacio... ¡Ahhh! Y las libretas.



PIÑATA. Y qué tal si también husmearan en qué puercas malgastaron en ese tiempo el billete aquel de la condonación de la deuda. Tanto que costó conseguir eso para que los ilustres del PC lo hicieran piñata. Ese pisto era para la ERP, no para la cuarta urna ni para subsidiar los combustibles.



TIRO. Los refundidores, que pasan día y noche volando maceta en esas redes, ya empezaron a pescar en río revuelto para darle el tiro de gracia al gonfalón rojo-blanco-rojo, al que tanto odian gracias a su líder supremo. Ni porque le dio el alto honor de ser presidente, ministro, diputado, en fin...Pobre Partido Liberal.



ARREGLADOS. Cocoy Abudoj jura que Honduras fue al Mundial de Sudáfrica y de Brasil con “partidos arreglados”. Será posible... El hombre, que fue presidente de la Fenafuth como seis veces, asegura que desde hace tiempos había advertido que, el día que en la FIFA destaparan la Caja de Pandora, aquí iban a caer varios.



SOMOZA. Para hoy se anuncia la segunda madre de todas las marchas en mucolandia y la muchachada de allá manda a decir que está lista para alzarse en armas, como cuando Somoza. O sea que a la monarquía Ortega-Murillo le darán de beber de su misma medicina.