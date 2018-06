CARROS. Para que vean que la fábrica de ensamblado de carros eléctricos en Honduras va en serio y que no es casaca, JOH estuvo el sábado en Atlanta, Georgia, en carne y hueso, visitando la planta de allá y ultimando detalles para la apertura de la fábrica en estas latitudes.



PELOS. El rector tiene conferencia de prensa hoy para informar, con pelos y señales, todo lo que hizo y no hizo en su viaje por las Europas. LZ estuvo en Bruselas, donde tuvo “misa” con la Matías, la jefa de la misión aquella, y en Madrid, donde lo agarró la caída de MR. La bulla es que JLM pedirá rendición de cuentas del viajecito.



SEÑITA. A los diputados de la bancada azuleja ya les mandaron a decir que se estén como listos, con las maletas hechas, porque a inicios de la otra semana les podrían hacer una señita para que se dejen venir al hemiciclo exclusivamente a elegir al nuevo FG de la “res-pública”... Será...



BANCO. Ajá ¿y será que ya amarraron los 86 votitos? La bancada azuleja tiene 61 diputados, más los cuatro de la bisagra del general que tienen como en el banco, son 65. El de la UD, 66, el del Pac, 67... Faltarían 19. La bulla es que el muchachito de la Humuya ha prometido conseguirlos en su bancada a cambio de que le pongan a su abogado de FG adjunto... A ver, dijo el cieguito.



POLIO. El olanchano tiene 30 votitos, pero como se ha puesto los moños y no quiere tener vela en el entierro, al menos que le pongan la tal constituyente en bandeja de plata. Y dele que dele con ese adefesio. Su “mesías” venezolano hasta agarró de changoneta las constituyentes y hoy allá hay tanta pobreza, corrupción y miseria, que hasta la polio acaba de reaparecer.



EBAL. Alístense con ese paro del transporte de carga para hoy. Lizzeth, que no tiene ni un camión y es la máxima dirigente, jura que no se tomarán los peajes y que estarán a la orilla de la carretera. Ebal ya les advirtió que cuidadito y que no habrá luz verde para aumentar tarifas.



R-15. Ajá ¿y ese R-15 y el teléfono satelital que hallaron en una celda de máxima seguridad en Támara? ¿No hay culpables?... Así se empezó a prostituir el viejo sistema penal, el colapsado, el mismo que convirtió las cárceles del país en verdaderas escuelas del crimen.



RUSIA. Pues, hombre, Hilario, este jueves arranca el Mundial de Rusia... Pelota en la mañana, pelota a mediodía y pelota en la noche. Por lo menos esta vez no irá a pasear la H y los catrachos solo miraremos los toros desde la barrera.



FEA. Cada día más fea y peluda la cosa en los dominios de la monarquía Ortega-Murillo. El sábado subieron a 135 los palmos con otras dos muertes, esta vez en Jinotega y en Managua. Todos los caminos indican que Danielito y la Chayo tendrían los días contados.