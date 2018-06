APUESTAS. Ya se reactivaron las apuestas por la elección del nuevo FG. La bulla es que el procurador general de la res-pública va punteando, seguido, por la punta izquierda, de Estelita, qué linda que está... ¿Y adivinen quién puntea por el otro lado para la fiscalía adjunta?



FÁCIL. Aunque quién sabe que esas apuestas peguen con tubo. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que es más fácil que la H vuelva a un mundial –con las mismas turuncas de ahorita- a que en el hemiciclo consigan los 86 votitos. Lo anterior significa, ni más ni menos, que el actual FG se tendrá que sacrificar y seguir...“I’m sorry for you”...



AIR. El Indómito y sus peluches vienen soplando hoy de regreso de la capital federal y la bulla es que solo aterrizarán en el “air force one” y a seguir echando maceta se ha dicho, papa... Por cierto que el hombre se reunió con los migrantes hondureños y les prometió poner toda la carne en el asador para lograr que el Congreso regularice su estatus migratorio.



RUSIA. Medidas cautelares para el Tommy y el Román. No podrán ir al mundial de Rusia y tendrán que ir todos los viernes a firmar el librito aquel. La bulla es que en la bancada azuleja andan jucos por todo ese culebrón de la fe de “ratas” y creen que Temis los quiere cocinar a todos en la hoguera.



ALAS. Viernes negro para dos expresidentes de la región. Los gringos, que no son amigos de nadie, autorizaron la extradición de Martinelli a Panamá y en guanacolandia giraron orden de captura en contra de Mauricio Funes. Aprovechados que son. Solo porque su superhéroe, “Danielito”, está en alas de cucaracha... ¡Bárbaros!...



BOCHOS. El olanchano se anduvo pavoneando ayer por el vetusto Toncontín. Andaba trayendo a la Pichu y ahora ha agarrado de darle bochos a los periodistas que le preguntan sobre su matrimonio con el Maduro venezolano y con la monarquía Ortega-Murillo.



MIEL. Por cierto que el olanchano ya se olvidó de su idilio con el señor de la televisión y ya ni lo menciona. Todos los caminos indican que el hombre será el candidato en la próxima. Como siempre se le ha quemado la miel por la mentada reelección.



TROYA. Ebal manda a decir desde la capital federal que neles pasteles con ese leñazo de jonrón a las tarifas y que mejor ni sueñen... ¡Ahhh! Y que jueguen con el santo, menos con la limosna. Será posible. Pero los Lanza y compañía juran que si no les dan luz verde, el próximo lunes armarán la de Troya... Será...



LLANTAS. Los dueños de los ataúdes con llantas juran que están perdiendo. La jodida es que la “people” no les cree ni el bendito, porque toda la vida se la pasan quejando y, una vez que les autorizan el leñazo, de lo que menos se acuerdan es de los pobres usuarios.