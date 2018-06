AMARILLOS. Lo único que faltaba. Los “ataúdes rodantes” -esos buses amarillos del tiempo del tufo- amenazan con subir el pasaje de cuatro yuquitas a 10.70. Nada les pide el “estógamo”, como dice aquella viejita... Como no, chon... Como si la novia estuviera para tafetanes.



CAFÉ. Tamagás y medio el que se echó Mauricio Oliva ayer ante los productores de café. Cualquier chusco mal pensado -de esos que nunca faltan- juraría que el cholutecano ya anda en campaña, porque bajó en carne y hueso de su búnker, mandó el saco al carajo, se arremangó la camisa y empezó a discursear.



CASA. “Bienvenidos a esta casa, la casa del pueblo”, le dijo “Netanyahu” a los cafetaleros, que montaron una multitudinaria protesta en los bajos del legislativo de la mano del poderoso Asterio. No quieren auditorías ni que les quiten el fideicomiso aquel. ¿Estáis oyendo, Ricardo?...



MUNDIAL. Saludes les dejaron los “papis” y “mamis” de la Patria y mandan a decir que allí nos vemos hasta después del mundial. Qué vida de gente para que fuera eterna. Pero a la “Mujer Araña” le pasaron el guacho en Cybex que el día menos pensado podrían volver solo a darle la bendición al nuevo FG, aunque, si no ajustan los 86 votitos, “Yul” se tendrá que sacrificar...



HOJA. “Papi a la orden” paga por no hablar, pero ayer se batió en el hemiciclo, defendiendo, como gato panza arriba, el aumento a la tasa vial. No hay vuelta de hoja con el incremento, les dijo, pero habló tan convincente que la mayoría de diputados le terminaron echando flores.



GRADAS. Lo cierto es que por esa AMDC han desfilado cantidad de alcaldes, muchos subieron la tasa vehicular, y nunca hicieron ni unas pinches gradas. El hombre por lo menos invierte los impuestos en obras que se ven por todos lados, no son casaca. Por cierto que “Tito” está hoy de manteles largos.



VIAJE. Quién como la de Leo Dan, Estelita, qué linda que está, que se va de viaje y la esperarán hasta cuando vuelva, para ponerle el polígrafo y la antidoping. Ajá, ¿y quién investigará a los candidatos a FG que son apoderados legales de poderosos empresarios y con esposas diputadas?



SALA. Quién entiende a la “justicia” de estas honduras. La Sala aquella acaba de ordenar el reintegro de los revoltosos que casi le meten fuego a la UNAH y también han ordenado el reintegro -y con pago de salarios caídos- de la jueza que le hacía los mandados a “carretilla”... Pobre, pueblo, pobre...



TÁMARA. Semejante R-15 y un teléfono satelital -de esos que utilizan para rastrear el aterrizaje de las avionetas aquellas- hallaron en una celda de “máxima seguridad”, en Támara. Qué tal... Ajá, y los ilustres habrán registrado ese fusilito. Seguramente hicieron hasta cola para inscribirlo.