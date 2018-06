BOZAL. Una vez más “Netanyahu” demuestra que es un hombre de palabra. Tal y como lo había prometido, ayer pasó a “mejor vida” el llevado y traído 335-B, más conocido como el bozal, el cual pendía como una espada de Dámocles sobre los periodistas... ¡Vaya, hombre! Y colorín colorado... ¿Y Míster Álvarez?...

MANO. A oídos de JJ Mayor hasta Perú y del CNA en estas latitudes, Almagrito manda a decir que seguirá trabajando de la mano con Honduras en lucha contra la corrupción, así es que ya están sabidos.

ONU. Difícil que Honduras ganara esa elección de ayer en la ONU si todos los países árabes, musulmanes y los No Alineados –aunque eso de no alineados es pura casaca- estaban jucos con el país por la bulla aquella de que trasladaría su embajada a Jerusalén. La votación lo dice todo. Todos los enemigos de Israel le pasaron factura a Honduras.

VACAS. El pronosticador casi vuelve a ser noticia ayer, pero esta vez no por los vasos aquellos ni por las vacas intelectuales, sino, porque unos chavos casi lo linchan en un centro comercial capitalino. Solo lo columbraron y se le fueron encima. Para que vean cómo siguen de crispados los ánimos.

HOY. Ofensiva diplomática a partir de hoy en la capital federal para que los tepesianos no queden desamparados y sean incluidos en una regularización permanente. La ofensiva la encabeza el propio JOH, en carne y hueso, la canciller y el embajador de catrachilandia en aquellas latitudes.

HULE. Por cierto que ayer se ha iniciado la reinscripción de los tepesianos. El proceso durará dos meses y, el que no se inscriba, quedará hule. La bulla es que algunos no lo harán, porque cuando se registran, tienen que dar la dirección donde viven y todos sus datos y tienen miedo que la migra vaya directito a toparlos.

CANDIL. A ver si la Cancillería reúne a la “people” de todos esos consulados que están en USA y les exige que traten como la gente a los compatriotas que llegan en busca de información o de ayuda, porque, pareciera que son candil de la calle y oscuridad de la casa. A las remesas bien que les caen con ganas.

SAPO. El exhombre de El Chimbo manda a decir que never and never se convertiría en sapo a cambio de que saquen a Rosita del “mamo”. Eso nunca, chele, asegura... El ex dice que no sabe nada del hilo sobre ese asunto de la Ley de Colaboración Eficaz, que el Congreso es el que costura.

CHIMBO. La otra cosa que asegura Pepe Lobo es que no piensa regresar a su chola de El Chimbo aunque la “people” de la OABI se la haya devuelto, al menos, aclara, que Rosita salga de Támara y decida volver... volver... volver... El ex insiste en que los cinco aquellos tramaron lo de la exfirst lady y que su juicio es totalmente político... Será...