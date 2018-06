MEJOR. La bulla en el hemiciclo es que, para salir del maíz picado, “Netanyahu” podría presentar hoy el paquete que llevó Ebal para regular o no la llevada y traída reelección. Más vale que mejor la regulen, mandan a decir desde el Juan Pablo, porque si no, que mañana no vayan a decir nada.

SOLO. Pero el olanchano y compañía están cerrados en que solo aceptan la mentada Constituyente originaria, como la de su “mesías” venezolano, con la cual le darían vuelta de calcetín a Honduras y la terminarían de refundir... Pobre, pueblo, pueblo...

MISA. El power del CCEPL viene soplando de regreso de las Europas donde tuvo misa de cuerpo presente con la Marisa –la exjefe de la misión aquella- y varios eurodiputados. Estuvo en Bruselas y en Madrid, acompañado de Maribel Ya y de otros ilustres del PL. Aquí lo espera JLM para exigirle rendición de cuentas.

VOZ. Todos los caminos indican que el “Pelón 70” ya se cansó de andar rogando al señor de la televisión para que le riegue maíz y lo tome en cuenta y ahora le anda volando maceta que es un contento. Padilla asegura que Nasralla habla de todo mundo, que no sabe ni papa de gobernar un país, y que no tarda en pelearse con su nuevo círculo de poder, incluido “voz de muerto”... Será...

FUEGO. El “Niño Gualaco” al suave le echó la viola a los presidentes de los otros partidos y ayer inició un operativo por tierra, mar y aire para recolectar agua, alimentos enlatados, medicinas, ropa y kits de limpieza para los hermanos chapines damnificados por el apocalíptico Volcán de Fuego... ¿Y los otros?...

MP. Contento Mundo Orellana con ese comunicado-análisis del MP. A su juicio, es bien claro y contundente, en el sentido de que todo lo actuado por los “Sherlock Holmes” de la Ufecic está basado en ley y que no hay vuelta de hoja, porque todo está legal, lo que significa, dice, que “Yul” está hecho un nudo con la Ufecic.

NOVIA. La exnovia de un alto funcionario de la Vida Mejor anda regando la bomba entre sus amigas de que al hombre le dicen “pistolita”, como el de Paquita la del Barrio. Sepa Judas porqué puercas le dirán así al man.

CIERRE. Por allí han aparecido unos leguleyos proponiendo el cierre de la Facultad de Derecho de la UNAH, porque dicen que hay demasiados abogados, y que algunos están echando a perder el negocio por los cobros irrisorios que le hacen a la “people”. Entonces también habría que cerrar la de Medicina, Finanzas, Periodismo, en fin...

VISA. Mandan a decir que no se necesita visa para viajar a la madre Rusia y que reimundo y medio mundo puede entrar sin problemas, así es que, a alistar maletas se ha dicho, papa… Vale que no va la H, porque si no, ya estuvieran unos por allí pidiendo feriado todo el mes.