FÁTIMA. Señores y señoras ¡se salvó la Maccih!, manda a decir Fátima desde SPS. La controversial exdiputada del Pac y brazo derecho de SN en la zona norte –que es abogada- dice que ese fallo de la Sala más bien viene a fortalecer a la “maxi”, así es que, ya están sabidos. El que tenga oídos, que oiga.



CARAVANA. Todo un hitazo –batazo de jonrón- esa caravana Viajando por Honduras, montada por JOH y la Marca País, que arrancó el pasado fin de semana en Trujillo. Allí estuvieron los alcaldes de once comunidades del Corredor Agrícola. La caravana fue recibida con música, baile folclórico y rica gastronomía criolla... Congratulations...



MIEDO. Hoy se inician las pruebas de confianza para el grupo de los 18 que quedan para la FG. El polígrafo y la antidoping. Al final se reventaron a la pelirroja. ¿Le tuvieron miedo? De los peluches ya solo quedan la de Leo Dan, Estelita, qué linda que está, y el procurador de la “res-pública”... ¡Ahhh! y JCB, el cuadro de Elvincito.



GIRA. A “Pepe” Lobo, que ya volverá a ser el hombre de El Chimbo, lo han columbrado en gira allá por occidente, por oriente y por el norte, visitando y reuniéndose con dirigentes de la estrella solitaria. ¿En qué andará? Que lo averigüe Morgan, papa...



MARCHA. A la marcha de Libre del sábado frente a la Corte no llegaron ni 200, entre ellos gente del MEU que no se sabe si andaba guareada o drogada, según comprobaron unos colegas. La salvada fue una periodista del diario digital El Pulso, Nincy Perdomo, que fue gaseada y ultrajada, y otra de un canal televisivo.



CUERVOS. En la ciudad universitaria ya ha quedado al descubierto toda una trama –y bien montada por un otrora peón de JC- para desmontar todo el equipo que dejó la exrectora, lo cual no tiene nada de malo, sino fuera que lo están haciendo por puro revanchismo político, y a una presunta amiga. Cría cuervos...



JUDAS. Primero le pidieron al renuncia a “Monchito” Romero, luego se tronaron a Leticia, con una jugada de pared, en diagonal, y la bulla es que ahora van por el resto del equipo, menos por uno, el Judas que se ha aliado con el interino para montar toda la trama ¿quién será?... To be continued...



DUELO. Mañana martes será el gran duelo en la ONU entre Lizzie Flores y la canciller de Ecuador, que incumplió el compromiso y la palabra de honor del Estado suramericano de apoyar a Honduras en esta gesta. La disputa es por presidir la Asamblea General de la ONU, por un período de un año, en reemplazo del eslovaco.



HILO. El sábado volvieron a marimbear a la H, esta vez en Houston. Ahora nos macanea hasta El Salvador. Dos cachimbeadas al hilo en una misma semana con la derrota ante Corea del Sur. Pobre selección... Pobre, pueblo, pobre...