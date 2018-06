PLAZO. Mandan a decir desde el hemiciclo que “the next week”, para que nadie llore y se queje, ampliarán el plazo que vencía ayer para la exoneración de multas y recargos por mora en el pago del ISR, tasas municipales y servicios públicos. La iniciativa es apoyada por todas las bancadas. Le habrán preguntado a la zarina si estaba de acuerdo.

HOY. A Ebalcito lo esperaban ayer en el hemiciclo como agua de mayo con el proyecto aquel para regular la llevada y traída reelección, pero luego mandaron a decir que, por motivo de las lluvias, mejor llegará hasta hoy, así es que los “papis” y “mamis” de la Patria ya están sabidos.

LEY. Hilario Espinoza anda desjuiciado, junto a unos abogados, viendo cómo se chupa las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos y, como ya les cayó el veinte que el Injupemp no es como el RAP y que no puede repartir excedentes, ahora quieren que el Congreso reforme la ley... ¡Habrase visto!...

MISIL. Bien dice el dicho que donde manda capitán, no manda ni la salita aquella ni todo el palacio de la diosa Temis. La “Mujer Araña” le asegura a sus aleras de Cybex que ya todo estaba listo para pasar a “mejor vida” a la Ufecic, pero que ese tuit-misil de la Fulton puso a medio mundo con corré que te alcanzo. Ajá, y no es que aquí somos libres, soberanos e independientes, 1821.

FALLO. Pero algunos leguleyos juran que en los considerandos del fallo de la sala le quitan los dientes a la Ufecic y la dejan bichina. Por cierto que varios diputados(as) están cruzando los dedos para que la “maxi” y la Ufecic se vayan, pero del diente al labio se rasgan las vestiduras por ambas, por aquello de las habladurías.

CIERTO. Lo que sí es muy cierto es que uno de los considerandos del fallo de la salita señala que el MP no puede delegar sus funciones y, “pior” aun, subrogar sus responsabilidades en materia de la persecución del delito. ¿Y qué significa eso? What is this?...

HORNO. Será cierto que la “people” de la Ufecic ya tiene listos para sacar del horno más de 60 requerimientos fiscales para igual número de diputados.

BROMA. Pues, hombre, Hilario, hoy 1 de junio se inicia la temporada de huracanes en el Atlántico. Pero, para que vean que el cambio climático no es broma, las tormentas se adelantaron este año y Alberto ya dejó los primeros dos muertos allá en La Florida. Las víctimas son dos periodistas.

MADRE. Corrió la sangre anteayer en Managua en la madre de todas las marchas, con saldo de 16 muertos y más de 80 heridos, solo ese día. A ver si el olanchano y compañía piden una comisión de verificación para que vaya allá a contarle las costillas a Danielito. O manda a sus comandos a poner el pecho en defensa de los pobres estudiantes.