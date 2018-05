YEYO. Kilométricas audiencias públicas en el primer día a los y las candidatas a FG. Hubo de todo. Se fue la luz, a uno le agarró corre que te alcanzo, a otro taquicardia y a una casi le da un yeyo de tantos sedantes que se metió. La pelirroja, que debutó ayer, aceptó paladinamente que le agarró canillera.

MOÑOS. Ajá, y si no alcanzan los 86 votitos, de nada servirá tanta canillera y corre que te alcanzo. El problema es que la bancada liberal está dividida entre la “people” de LZ y de ESO y el olanchano, como siempre, ya se puso los moños y está pidiendo triunvirato o la mitad del pastel.

SOL. A ver si en la bancada azuleja, una vez que el tren que pita toque la trompeta y los ponga claros, orbitan todos alrededor del único sol que alumbra y no quema, como decían de Carías. Son 65 “curiles” con los cuatro de Romeo, dónde estás que no te veo, pero, si se dividen, quien sabe, papa...

TUSTE. Ajá, y ese triunvirato por el que tanto suspiran los refundidores, será como el de “Polo” Paz, o como el que le dio en el tuste a Julio Lozano, o como el trío Los Panchos, o como el trío de los tres tristes tigres del TSE. A ver, dijo el cieguito.

TRANS. Será cierto que el muchachito de la Humuya le pidió a LZ en una “misa” que le vuele candela a lo que quiera, pero que, por favorcito, nunca vaya a criticar y ni a referirse siquiera al mentado Trans 450. Sepa Judas por qué le pidió lo que le pidió y que lo averigüe Morgan.

SOPTRAVI. El dúo dinámico del CNA le cayó ayer a los dorados tiempos de Soptravi, la ahora Insep, en el período 2010-2014. La dupla asegura que pagaron un relajo de contratos que nunca se ejecutaron y, de remate, los pedacearon para driblar la bendita licitación. A ver si la Ufecic y el MP le entran o solo los engavetan.

BARATAS. No se compone monseñor Luis Santos. El todavía obispo emérito de la Diócesis de Copán manda a decir que los partidos chiquitos son unos vendidos y que se venden como las “prostitutas baratas”... ¡Vaya, jodido! Será posible... ¿Estáis oyendo?... Defiéndanse, hombre.

JALTEVA. Recorrido de JOH ayer por Jalteva –en Cedros- para supervisar, en carne y hueso, cómo marcha la construcción de las nuevas instalaciones y otras hierbas. Para que ya no sigan hablando babosadas de que solo le apuestan a la represión, que la rehabilitación les pela el eje, que no hay programas de reinserción social y que no sé qué, que aquí que allá.

ENEE. Será cierto eso que dice el diputado Quique Yllescas, que no es cualquiera. El hombre es vicepresidente del Congreso y asegura que la ENEE perdió nada menos que 200 mil millones de yucas por culpa de una empresa que era la encargada de cobrarle a la “people” y que no cobraba como debía cobrar... Será...