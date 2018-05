BOZAL. Mejor regalo no le pudo dar “Netanyahu” a los periodistas en la celebración de su día. Se llevó la cerca el hombre. Batazo de “home run”. Ese artículo bozal, el mentado 335-B, tenía con roncha a la “people”. Eso sí: Al pobre “Míster Álvarez” le han de estar zumbando los oídos allá en Houston.



MOÑOS. Mauricio Oliva también madrugó a anunciar que mientras él sea la mera mera del Congreso, jamás de los jamases permitirá un triunvirato en el Ministerio Público. En otras palabras, la elección del nuevo FG viene y nadie la detiene. Al menos, claro está, que alguna de las bancadas grandes se ponga los moños y no alcancen los 86 votos.



BALDE. El anuncio de “Netanyahu” le ha caído como un balde de agua con hielo a unos cabezas calientes que ya andaban con la onda del triunvirato... Como no, chon... La bulla es que JOH también está satisfecho, porque, suficientes líos tiene el hombre para que le vengan a echar otro encima.



ALIANZA. Ajá ¿y el billete de la tal Alianza para la Prosperidad? Todos los caminos indican que los gringos no soltarán ni un cinco mientras siga la coladera de mareros y el Pentágono no mande la listita con los nombres de los zares de la droga y de los uñudos de todos los gobiernos.



MUNDO. Ofensiva internacional para que el mundo sepa que aquí no solo los organismos del Estado violan los derechos fundamentales, sino, también, la delincuencia organizada como los mareros. El anuncio lo hizo ayer el propio JOH, en carne y hueso, y lamentó que en otros países ya dieron ese paso, pero no quieren dejar que Honduras haga lo mismo y se defienda.



ELÁN. Emotiva y vistosa ceremonia ayer en el CPH en la entrega del premio Álvaro Contreras al colega Elán Reyes Pineda. Y “Netanyahu” le puso la cereza al pastel con la eliminación del bozal. Elán felicitó a los periodistas que sufren por los bajos salarios, a los que son amenazados, y llamó a parar la corrupción.



PELAR. Un abogado, que quiso ser precandidato liberal, es el que anda enganchando a unos dirigentes obreros para que pelen el Injupemp, se repartan los excedentes y dejen hule a los pobres viejitos. El hombre –que se las tira de vivo- después se queda con gran parte del billete a puros “honorarios”.



HÉROE. Ya solo queda un bombero en México. El segundo de los tres héroes que había sido trasladado al DF falleció ayer y la patria, una vez más, está de luto. Enhorabuena por la benemérita institución, que pierde a otro de sus hijos, en defensa de nuestros bosques.



FUFÚ. Los restos mortales de Fufú Canahuati arribaron ayer desde Miami y anoche eran velados en una funeraria sampedrana. El conocido empresario y dirigente nacionalista será sepultado hoy en el cementerio Jardines del Recuerdo. QEPD.