KILO. En el hemiciclo le entrarán, con punto y coma, a 20 contratitos de energía renovable. Como la medicina salió “pior” que la enfermedad. Hasta los temibles térmicos ahora parecen unos peluchitos al lado de los renovables, que no se tocaron los hígados para vender a 18 centavos el kilo, mientras allí nomás, en El Salvador, cuesta 8 y 9 centavitos.

NUNCA. Igor manda a decir que en el mentado diálogo nunca se ha hablado de competir o suplantar lo que le corresponde al Estado en materia de investigación de las muertes poselectorales. Esto por lo que andan diciendo los nasrallistas. Ebal ha dejado claro que neles pasteles de paralelas.

TEMIS. ¡Vaya, hombre! En los recintos de la diosa Temis por fin dijeron pío y han prohibido las despedidas de solteros o cualquier tipo de runga. Como si los edificios y auditorios desde donde se administra justicia fueran discoteca, bar, cantina, karaoke, en fin... Sean serios...

FILAS. Toda la bancada azuleja está hecha un nudo –menos uno- y ha cerrado filas alrededor de Tommy y de Román. La comidilla en el hemiciclo es que, si no se ponen vivos, después será chorrera de requerimientos fiscales y no quedará títere con cabeza. El “secre” del Congreso asegura que tiene la frente en alto.

RUNGA. Desfile de periodistas ayer en el hemiciclo en la entrega de los premios. “Netanyahu” andaba que no cabía y exhortó al gremio a no bajar la guardia y a no dar ni un paso atrás –ni para tomar impulso- en la denuncia de los abusos de poder y de las injusticias sociales. Hoy sigue la runga con la entrega del premio del CPH.

VIDEO. Quemón y medio el que su misma “people” le dio al Maduro venezolano. Lo sacan en un video aplaudiendo y saludando a la “multitud” cuando fue a votar y resulta que en la plaza no había ni un alma, solo sus guaruras y los chavistas pagados que estaban en la urna.

GESTA. Solo el olanchano anda que no cabe porque lo invitaron de observador a Caracas y viene sacando pecho por haber sido testigo ocular de la “gran gesta” del sátrapa venezolano. Por cierto que es el único que lo reconoce junto al coro del foro de Sao Paulo.

PALO. Giro de 180 grados el de Donald Trump en su romance con el joven Kim. Estaban a piquito que querés con el líder norcoreano, ya se habían jurado amor eterno y, en un abrir y cerrar de ojos, le manda a dar el palo, rompe la cita que tenía con él y, de remate, le advierte que está listo para atacarlo hoy mismo.

YUCAS. En el Congreso imperial se han puesto más yucas con el combate a la corrupción en los países del Triángulo Norte. En la sesión de ayer le pidieron al secretario de Defensa que destape la olla con los nombres y apellidos de los funcionarios corruptos de estos tres países.