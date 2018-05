PLAZO. Pues, hombre, Hilario, los periquitos ganaron la batalla. El hombre de la guitarra manda a decir que ahora ya no se pagará nada por registrarlos y aumentó el plazo para que las doñitas y toda la “people” los vayan a inscribir, con partida de nacimiento y todos los mikis.



AIRE. Por cierto que en esas redes retumban los memes por los pobres periquitos. El problema, dicen, es que la novia no está para tafetanes y es mejor no puyar al macho con vara corta. La bulla es que JOH les jaló el aire. Lo bueno es que devolverán el billete.



LORA. Para registrar al periquito había que tomarle tres fotos y hasta sacarle una selfie. También llevar su partida de nacimiento o la tarjeta de identidad si era mayor de edad... ¡Ahhh!, y el acta de matrimonio si estaba casado con la lora.



MISA. Allá en los dominios de Cristiano Ronaldo, en Portugal, columbraron a la canciller catracha firmando un “memorándum para consultas políticas” entre ambos países. De qué puercas le puede servir eso a Honduras. En vez de estar aquí, en misa, sacando la cara por los pobres tepesianos...Pobre, pueblo, pobre...



URNA. Por eso dicen que, gallina que come huevos... El olanchano vuelve a la carga con la tal cuarta urna. Nunca aprendió la lección. Y dele que dele con la mentada constituyente. Si los problemas de un país se resolvieran con nuevas constituciones o vía decreto, no habría país pobre en el mundo.



FAVOR. Los nostálgicos por Toncontín ya están otra vez defendiendo lo indefendible, unos por puro regionalismo, otros por fanatismo y otros solo por estar en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. En el fondo todos sabrán que el vetusto aeropuerto -por su ubicación- jamás podrá competir ni siquiera con El Salvador.



NADA. Unos vuelven con el cuento de que Palmerola dejará hule al aeropuerto de SPS y a Toncontín. Por qué no dicen nada de que Palmerola aumentará el tráfico aéreo y que los pasajes bajarán ahora que las compañías no tendrán que pagar un seguro tan caro por aterrizar en uno de los 10 aeropuertos más peligrosos del mundo.



REDES. Y dele que dele en esas redes con una gráfica de Hugo Noé, de los dorados tiempos del PC, de cuando el petróleo costaba cien dólares y la gaso aquí no llegaba a las 70 bolitas y todo gracias al subsidio. Lo “pior” es que Naralla les cree y allí anda pidiendo volver a esos dorados tiempos.



ERP. Por qué también Hugo Noé no cuenta que en subsidiar ese precio ficticio fue que se chuparon todo el pisto de la condonación de la deuda, que era para la ERP y no para que la pobre gente que no tiene ni una bicicleta subsidiara a los que tenemos carros. En un país serio, estarían presos por malversación de caudales públicos.