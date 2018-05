DESMADRE. La gasolina pasará hoy la barrera de las cien yucas y todos los caminos indican que la cosa no parará por ese nuevo desmadre entre Israel e Irán por el fin del acuerdo nuclear de Trump. No tarda aquella doñita en volver a salir con la ideota del “hoy no circula”. Como ella tiene colección de carritos. Y, a la pobre “people” que solo tiene un perolito que se la chupe la bruja.

CARACAS. Al olanchano lo columbraron ayer pavoneándose allá en Caracas y sacándose selfies al lado de su “mesías”, el Maduro venezolano. A ver si cuando regrese –a falta de observadores de la UE y de la OEA- el hombre denuncia la farsa electoral y el megafraude. A ver, dijo el cieguito.

ABUELITA. Caramba, compa, como dice aquel, ese Honduras Actívate de ayer en Intibucá sí que estuvo lleno. Lo encabezaron JOH y la first lady en carne y hueso. Hasta una abuelita fue columbrada súper activada. Para que vean.

CACIQUE. A reunión Willito y la “people” de la CCIT esta semana por el asunto del deslizamiento. Deberían mandar al desnutrido cacique al Honduras Actívate para que se haga más fuerte... ¡Ahhh! y que le den neurobion y té de tilo para los nervios, porque la devaluación es criminal aquí y en la China.

MÓVIL. Emocionado LZ el fin de semana con el central ejecutivo móvil en Valle y Choluteca. Allá lo columbraron flanqueado por el chaparrito de Nacaome y por barbarroja. El hombre manda a decir que recorrerá los 18 departamentos y que organizará el partido hasta en el último rincón, aunque a ciertos personajes, no les guste... ¿Estáis oyendo...?... ¿Y Quintín?...

VIAJE. Pero, JLM cree que el CCEPL anda dando bandazos y sin rumbo, y por eso manda a decir que en la próxima sesión pedirá un informe del viaje a la capital federal para la reunión con Almagro y una liquidación de gastos... Será...

PISTO. Pues, hombre, Hilario, los paraiseños por fin tendrán carretera. Sepa Judas cuando, pero, por lo menos ya está lo principal, el pisto. Consiguieron 240 millones de verdecitos con el BCIE y el BID. A ver si el viudo alegre y la rubia peligrosa presionan para que arranquen cuanto antes.

YERNO. Qué calladito se lo tenía la correa de transmisión, pero resulta que todo el FBI, la Scotland Yard, la KGB y hasta el Mosad andaban detrás de su amado suegro belga. La bulla es que es personaje de altos vuelos en el narcotráfico y lo capturaron en una operación de película... Era albañil y amasó su fortuna cuando su querido yerno era el presi en Ecuador.

BODA. La “Mujer Araña” ya regresó de la boda real. A saber dónde puercas andaba, pero ella jura que viene de Londres. Por cierto, cómo le están sacando cosas en esas redes, a la ahora esposa de Harry. ¡Qué lenguas más insensatas! ¡Bárbaros!