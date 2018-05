VACÍAS. Otro aumento a los combustibles el próximo lunes y, por los vientos que soplan desde el Medio Oriente, el petróleo seguirá como la espuma. Hay que estar claritos que aquí no producimos ni una gotita de petróleo y que lo único que queda es ahorrar. Al menos que regresara el olanchano y los volviera a subsidiar hasta dejar vacías las arcas del Estado.



MEGHAN. ¡Esos que van para la boda del príncipe Harry! Como aquí hay tanta gente fufurufa, unas doñitas no paran de hablar del enlace real, y más de alguna jura y perjura que está invitada. La “Mujer Araña” le aseguró a sus aleras de Cybex que es invitada de Meghan.



YUCAS. Otra vez volvieron a batear la petición de los abogados de “Rosita” para que se defienda en libertad. Están yucas esas juezas. El más feliz es el dúo dinámico. Por lo menos ahora le van a devolver sus bienes, incluida la chola de El Chimbo.



AFICIÓN. En esas redes retumban los memes por lo “barato” de las entradas a la gran final de esta tarde entre las águilas y el monstruo. Será que en el intermedio va a cantar la JLo, preguntan, o que Messi jugará con el Marathón. Tanto terror le tendrán al Motagua. Al Olímpico habría entrado toda su afición.



LUZ. Será cierto que el olanchano –antes de pintar llantas para Venezuela a supervisar las elecciones de su “mesías” Maduro- le dio luz verde a los diputados para que, si no quieren, no devuelvan el billetillo del llevado y traído aumentito.



NIÑOS. No sería mejor que los diputados que “no quieren” el aumentito –por demagogia o por lo que sea- se unieran y mejor depositaran el billetillo en una huaquita, un fideicomiso, y lo usen para bequitas a los niños pobres en sus departamentos o para llevarle burritas y cafecito a la “people” pobre que llega a los hospitales.



REDES. ¡Justicia Divina! Al idiota que insultó y humilló a un hondureño allá en Nueva York lo echaron como chucho del edificio donde alquilaba y tenía su bufete. Para que vean que en USA hay de todo y no todos son carretas de Donald Trump... ¡Ahhh! Y en esas redes lo han hecho paste.



GADAFI. Que mejor se ponga claro y se deje de rabietas si no quiere terminar como Gadafi, le manda a decir Trump a Kim. ¿Y cómo creen ustedes que acabó el líder libio? Gadafi terminó sus días pidiendo piedad a sus captores y rogando a Dios que no lo mataran, y lo mataron a quemarropa.