ROBUSTA. Willito jura y perjura por Rocío que el lempira es la segunda moneda que menos se ha devaluado de México a Costa Rica y que en 2018 la moneda nacional se encuentra más fuerte que en 2015 y 2016. O sea, más robusta que un roble. Ojalá sea cierto, porque la novia no está para tafetanes.



DEUDA. Los tres tristes tigres ya confirmaron que la deuda política será repartida solo entre Libre y el Pinu. “Todo será para mí, los demás no tendrán nada”. O sea que el pobre SN se quedará como el chinito, solo “milando”. Ni a oler la darán al hombre. Ajá, y por quién fue que votó la “people”. Habrá sido por el olanchano o por su pupilo del Pinu.



CORAZONES. Merienda de partidos en las próximas elecciones, como en Guatemala. Los corazones azules también anuncian el suyo. Se llamará PAÍS. Partido Alternativo de Integración Social. Para que vean.



CASACA. Nada se sabe sobre si devolverán el aumentito o si es pura casaca. Cuando les preguntan empiezan a dar vueltas y a decir que los pobres por aquí y los pobres por allá, pero ninguno dice ya lo devolví o que en este momento voy camino al hemiciclo a devolverlo... Como no, chon...



QUEJAS. Pleito perro entre los mismos refundidores por el llevado y traído aumentito. La bulla es que el propio brother del líder supremo no está de acuerdo con la devolución. Lo “pior”, se quejan, es que la decisión se las está imponiendo MZR y, cuando él era diputado, bien que recibió fondos para proyectos en Olancho.



MILLONADA. A Sergio Castellanos le dio de beber de su misma medicina no un diputado cachureco ni liberal, sino su propio suplente. Elmer Leiva jura que Sergio habla de los corruptos y recibió una “millonada” del tal fondo departamental. Leiva se queja de que lo quieren obligar a devolver el billetillo y él lo ocupa para hacerle campaña al mismo Sergio, quien nunca asoma el cacho a Santa Bárbara.



BINGO. El Consejo Directivo del Pani no dejó títere con cabeza y cerró de tajo la “ventanilla especial” donde unos picaritos hacían sus “bisnes” y suspendió al jefe y gerente de la lotería... Bingo... Ojalá y lleguen al fondo de todo este culebrón, el cual fue denunciado por EL HERALDO.



VIDEO. Bueno, y en qué quedaría al fin la “investigación” sobre el bacanal de los empleados en los recintos de la diosa Temis, quienes convirtieron el “santuario” en un antro. La inspectora de tribunales amenazó, pero con castigar a los empleados “imprudentes” que filtraron el video...



SOLDADO. El tal Maradona, el famoso drogo argentino, se proclamó ayer “soldado” del Maduro venezolano y lo acompañó en Caracas en su cierre de campaña. Pobre Argentina. En un tiempo fue el país más rico, educado y culto de Latinoamérica.