SONDEO. A ver si los líderes liberales y de Libre, en vez de seguir agarrados de las mechas o de ponerse a echarle maceta a la encuesta, ponen las barbas en remojo después de ese sondeo de la Gallup, en el que JOH y su partido salen volando, al igual que “papi a la orden”. PN 33 por ciento; PL 13 por ciento, y Libre 7 por ciento. Qué tal.

CÓNSUL. Saludes les deja Juan Diego y pinta llantas como nuevo cónsul a la ciudad de los rascacielos. “Esa es la suerte de mi vida... vivir en Nueva York”. Congratulations...

NÁJERA. Tanto que hablan del mentado aumento de los diputados y Óscar Nájera anda maleado porque dice que hasta muy poquito le aumentaron, que no le ajusta ni para mandar a lavar los calzoncillos y que él se lo merece, porque para eso es diputado desde hace como 30 años. Mejor no nos ayudes, compadre, le mandan a decir sus aleros cachos.

CARA. Solo el muchachito de la Humuya no ha dicho ni pío por el llevado y traído aumento. Qué necesidad tiene Elvin. Hasta su salario le debería donar a los activistas liberales. Por lo menos los azulejos admiten paladinamente que se los dieron y los refundidores lo rechazan por pura demagogia, pero, por lo menos, sacan la cara, no se esconden.

TIERNO. Otros que se han estado haciendo los curritos ahora que ya les acreditaron el aumento son Dennis Castro, de la alianza de Romeo, dónde estás que no te veo, y Mario Noé, el universal de la UD... ¿Y el tierno Chávez? Very well, thank you.

CARLÓN. En esos chambres aseguran que Jorgito Cálix ya quemó a “Carlon”, el adorado brother del olanchano, como el responsable de haber firmado el acuerdo para el tal aumento de los diputados, por el que todos se mueren, pero que lo rechazan por puro populismo.

PUNTO. Jorgito Cálix jura que todavía no ha devuelto el aumentito, porque no sabe cómo es el procedimiento, pero que hablará con los expertos para que le expliquen... Ummm... Hombre, si solo es de que agarre lo que le aumentaron, se presente a la tesorería o pagaduría del CN y diga, aquí vengo a devolver esto, firme un recibo y caso cerrado. Punto.

BONO. A ver si también devuelven los 50 mil del bono del pescado, porque, si no van a agarrar nada, es nada... ¡Ahhh! Y cuidadito, les mandan a decir, con andar después pidiendo pasajes y viáticos para viajes, billetillo para mandar a sus hijos a estudiar afuera, para operarse la próstata, en fin...

GUARAS. Preocupado el hombre de la guitarra por las mascotas y animalitos que tienen en cautiverio en restaurantes, haciendas y casas particulares. Ahora se tendrá que pagar por tener periquitos, tortugas, guaras, sapos, culebras, gallos, en fin... No tarda en salir aquel diciendo que es un nuevo leñazo. Que se cuide el ministro tortuga.