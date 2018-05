PANI. La bulla es que la Operación Dragón V se llevó ayer en la chalana a una alta funcionaria de Pani por el escándalo aquel de la chica. Gran revuelo entre los empleados, porque dicen que la ATIC la tuvo encerrada varias horas. Lo “pior” es que ahora ni su amiga la puede salvar.



TEMIS. Chojín y medio el que armaron en los recintos de la diosa Temis en una despedida de soltera. Si así como son de pelis para parrandear, aplicaran justicia ¡Dios guarde! Ni en el Edén habría tanta justicia. Sodoma y Gomorra, papa... ¿Y el muchacho de Lepaera?...



BONO. El olanchano manda a decir que él y su bancada decidieron ayer, “por unanimidad”, no aceptar el aumento salarial a los diputados. Qué gente más honrada y honesta. Hasta Cabañas y San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol, muerden el polvo con gente tan pura y limpia. ¿Y el bono del pescado?...



TODOS. Lo divertido es que todos los diputados y de todas las bancadas estaban de acuerdo con el aumentito. Ganaban 55 mil y lo pasaron a 90 mil por cabeza, para un aumento de 35 mil. Como el tal Fondo Departamental se lo llevaron para allá y Rocío todavía no lo ha reglamentado.



VIVIR. Por lo menos ahora los “papis” y “mamis” de la Patria sabrán qué se siente vivir del sueldito. Por allí columbraron a uno que andaba hasta empeñando unos celulares para ir a celebrar el Día de la Madre a su pueblo. Qué bueno. Como siempre hay uno o una que quiere salir de “héroe” y abre la bocota.



SILLA. La Fulton manda a decir que está “priocupada” porque el nombramiento del nuevo vocero de los macizos va a paso de tortuga y espera que la silla que dejó vacía el “alero” de Almagro sea ocupada “rápidamente”, para que la Misión se pueda dedicar de lleno al combate de los uñudos.



ENTRAR. Feliz el olanchano porque va soplando para su paraíso terrenal, Venezuela, a observar el remedo de elecciones. A ver si, a falta de observadores de la Unión Europea y de la OEA –porque allá ni siquiera los dejan entrar-, el hombre se pone del lado de los pobres opositores y denuncia el megafraude.



SALUD. Tanto costará que allí en Salud redacten un boletincito de tres parrafitos y expliquen todo ese rollo de la A H1N1. La ubicación de los centros de salud donde están vacunando, quiénes se pueden vacunar y quiénes no, cuándo empiezan a puyar a todo mundo, cuántas vacunas diarias hay para que la “people” no vaya a papear, en fin...



SOLO. Ya habrá regresado el ministro errante. A ver cuándo le dan aunque sea un cusulito de oficina. En cambio, el ministro pachorrudo, que solo se la pasa soplando, tiene semejante búnker. Qué injusticia, qué injusticia, como decía el exhombre de El Chimbo. Que le den oficina al ministro errante, eso sería justicia.