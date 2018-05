PECADOS. Que Dios te perdone todos tus pecados, le manda a decir el señor de la televisión a Beatriz. Para que vean que SN no se deja de nadie, ni siquiera del jefe supremo de los que quieren refundir la patria, “pior” de Beatriz. Sepa Judas a qué pecados se referirá el excandidato presidencial de la alianza.

IGOR. La noticia de ayer lunes, además del inicio de la vacunación contra la H1 N1, fue el reinicio del mentado diálogo de Igor y el regreso del señor de la televisión a la mesa. Lo único es que sus enviados especiales no se habían ni sentado con Igor y el hombre ya estaba amenazando con volverse a zafar.

EBAL. Para que después no digan que a JOH no le interesa el mentado diálogo, Ebal fue de los primeritos en llegar, y mandó a decir que arribaba sin condiciones, que hablen de lo que quieran, porque de lo que se trata es de oponer las diferencias y luego, en la mesa, sacar las coincidencias... ¡Vaya, hombre!...

YA. Pues, hombre, Hilario, ya está el llevado y traído aumento a los diputados y ya hasta se los acreditaron. El diputado “Monchito” dice que el ajuste por cabeza es de 42 mil ranas y los honorables jefes de bancada recibieron un incrementito de 73 mil yucas por cabeza... Congratulations...

MENOS. O sea que los más salvados con el aumentito fueron Marito Pérez, Jorgito Cálix, Elvincito, Dennisito Castro y Dorisita Gutiérrez, los y las ilustres jefes y jefas de las bancadas. Qué bueno... Qué vida de gente para que fuera eterna. Los diputados catrachos se defienden y aseguran que son los que menos ganan en Latinoamérica.

MANOS. Lo divertido es que todos los jefes de bancada firmaron, incluidos los de Libre y el Pinu, pero ahora se andan lavando las manos, como aquel, y diciendo que no se dieron cuenta lo que firmaron, que los pusieron a firmar y ellos y ellas no sabían lo que firmaban, y que no sé qué, que aquí que allá.

REDES. Bueno sería, piden a gritos en esas redes, que en el hemiciclo también mocionaran para reducir el número de diputados. Porque lo malo no es tanto el aumento, sino, que muchos “papis” y “mamis” de la patria no llegan ni siquiera a cobrar el chequecito. Con unos 60 u 80 bastaría y sobraría, dicen.

VAMOS. Para que vean, el partido Vamos, de Cruz Asensio, ha sido el único que presentó sus liquidaciones del tal fondo departamental en tiempo y forma ante el TSC, mientras que los otros partidos pidieron 45 días de prórroga. Qué tal.

GAZA. Qué bueno que aquí JOH no se lanzó sin paracaídas con eso del traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén, como el cómico chapín... Los gringos no habían ni terminado ayer de instalarse cuando ya iban más de 50 muertos en Gaza. Tal vez más adelante, cuando la cosa ya esté más calmada.