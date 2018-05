AHORRO. Para hoy se anuncia otro aumento a los combustibles y la jodida es que, con ese desmadre en Siria por el fin del acuerdo nuclear, la cosa se pondrá “pior”. A ahorrar gasolina y diésel se ha dicho... Ojalá y la “people” tome conciencia y ahorre, porque no es un problema de JOH, sino, de país.



MADRES. El exhombre de El Chimbo ha felicitado en un tuit a las madres catrachas y ha lamentado que su Rosita no pudo pasar el día con sus hijos, porque resulta que la jueza le negó el cambio de medidas. Por allá en Támara columbraron a PLS y a sus hijos, visitando a la ex first lady.



CARTITA. Iroshka le mandó una cartita el fin de semana a la bancada de Libre y del Pinu en la que no solo le exige a Jorge Cálix y a Doris Gutiérrez que renuncien a ese aumentazo de 50 mil bolitas, sino, que también presenten una moción para que le reduzcan los salarios a todos los diputados y pidan un incremento al salario mínimo... ¡Vaya, jodido!...



ROMEO. Por cierto que al señor de la televisión y a Iroshka los columbraron el sábado bien acaramelados en el mayoreo, frente al estadio, como Romeo y Juieta. Andaban como tortolitos, haciendo sus compras de la semana. Llevaban queso seco, quesillo, requesón, verduras frescas, frutas y pescadito.



BEATRIZ. “Arrogante, me alegra que hagas tu partido, aguantarte es difícil, sos desleal... que te vaya bien y agrego que es de muy mal gusto hablar de quienes te han servido bien, pero ya te hemos visto que ese es tu actuar de vida. La calidad humana no se compra con nada”, le manda a decir Beatriz a SN en dos tuits... ¡Vaya, jodido!...



MEJOR. Será que por fin le ha caído el veinte que con la violencia no llegará ni a la vuelta de la esquina, pero el olanchano manda a decir ahora que mejor le preguntará a la asamblea de su partido, si está o no de acuerdo con los tales “comandos insurreccionales”.



JEFES. El olanchano también está convocando para mañana a los diputados de su bancada para que le digan riata a riata si están o no de acuerdo con el aumento de las 50 mil yucas a los “papis” y “mamis” de la patria. Ajá, y no firmaron todos los jefes de bancada, incluido Jorgito Cálix.



VUELTA. Los militares ya se le dieron vuelta en lo parejo a Danielito y el sábado le mandaron a decir que ni sueñe con más represiones en contra de la “people”. La bulla en esos cables es que Managua, Masaya, León, Granada, Rivas y hasta Estelí, el bastión del FSLN, amanecieron ayer como zona de guerra.



FUFÚ. Luto en las filas azulejas por la muerte, el fin de semana en Miami, del emblemático Fuad Canahuati, más conocido como “Fufú”, gran alero de Callejas, de doña Nora, de “Pepe”, en fin... Olman manda a decir que sus restos serán repatriados mañana y serán velados en SPS.