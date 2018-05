PETRÓLEO. Otra vez el Medio Oriente se lleva en la chalana a las economías y pueblos de estos países. Trump apenas acaba de romper su acuerdo nuclear con Irán y ya el petróleo empieza a subir, como la espuma, hasta en el mismo Estados Unidos y en toda Centroamérica. A alistar el bolsillo se ha dicho, porque la escalada viene y nadie la detiene.



MAPA. El problema es que Israel está aprovechando el rompimiento del acuerdo nuclear para bombardear las posiciones iraníes en Siria. Como Irán ha dicho que a Israel hay que borrarlo del mapa. Los misiles van y vienen de aquí pa... llá y de allá pa... cá... y el petróleo va para arriba. A ahorrar combustible se ha dicho, papa...



GATO. Otra inestrozada de Renán con eso de dejar votar a los chafas y a los chepos. Eso es válido y se puede en los países civilizados, pero no en esta jungla donde vivimos. Primero tenemos que madurar, por no decir avivarnos. Para qué buscarle tres pies al gato. Además ¿de qué lado creen que están?



MADRE. Todavía no se descarta que Rosita pase el Día de la Madre fuera del mamo, tal y como estaba previsto. La jueza ha reprogramado para esta mañana la audiencia de revisión de medidas y todos los caminos indican que es “pa... fuera que va”... A ver, dijo el cieguito.



ANUNCIOS. Dos anuncios importantes del señor de la televisión: su desafío a “Mel” con la oficialización de su nuevo partido y su regreso al mentado diálogo. Ya tiempos se hubiera divorciado del olanchano. Pero en lo otro, en lo del diálogo, mandan a decir desde el hemiciclo que el único “diálogo válido es el del Congreso”. Punto... ¡Vaya, jodido!...



APOYA. El “amigo” John Kelly –el jefe de Gabinete de Trump- jura por Hillary que la Casa Blanca apoya el “camino a la ciudadanía” de los tepesianos. Y los que tienen mayores posibilidades, manda a decir, son los centroamericanos, porque ya llevan 20 años viviendo allá.



GUANTES. Habían anunciado la “madre de todas las protestas” para ayer frente a la Corte, pero volvió a salir cachinflín. Ni porque estuvieron en carne y hueso el propio señor de la televisión y LZ, el alero del muchachito de la Humuya... Ahora se llaman los “guantes blancos” y por eso la dupla llegó de guantes blanquitos.



JALA. Todos los caminos indican que hoy sí es divorcio total, porque el olanchano no asomó el cacho ni en broma y ha convocado para esta tarde a su propia protesta, solo que frente a la embajada imperial para volarle maceta al “imperialismo”. A ver quién jala más gente.



CNA. La gran novedad en el plantón de los Salvatores y los Luises fue el dúo dinámico del CNA. La dupla llegó entusiasmadísima y repartiendo besitos y apretones de mano a diestra y siniestra. Ajá ¿y la H1 N1? A ver, dijo el cieguito.