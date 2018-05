PARTIDO. El señor de la televisión tiene conferencia de prensa hoy en el hotel de Belinda y “voz de muerto” manda a decir que reconfirmará la creación de su nuevo partido, brinque quien brinque y se pique quien se pique. ¿Estáis oyendo...? Pero también hablará de si el mentado diálogo ya pasó o no a “mejor vida”.



DIVORCIO. El gran ausente en la conferencia de SN será el olanchano. Por lo visto el divorcio ya es un hecho, “pior” ahora que Carlon no descarta que su “brother” se lance, en busca de la reelección. Hasta mucho se ha tardado SN en conformar su propio partido.



MIL. Mandan a decir que a cada diputado le deducirán mil bolitas por la vacuna aquella. En esas redes les han volado maceta que es un contento. No habría sido mejor que dieran media vuelta con esa moción y así quedarían parados por aquello de que errar es de humanos y rectificar de sabios.



CARA. Ojalá y les caiga el veinte que la “people” está de un pelito, como quien dice, de mirame y no me toqués. Lo que el pueblo espera es que los diputados saquen la cara por sus electores y no por ellos mismos. Lo que esperaban era que los diputados (as) le pidieran a Salud que corriera a vacunar a sus departamentos.



IHTT. La bulla es que al papá de una altísima funcionaria del IHTT lo columbraron en un hotel capitalino, en una “misa” privada con los ejecutivos del consorcio europeo que le quiere vender la nueva flota de buses a los transportistas de estas latitudes y algunos consideran que eso es un claro “conflicto de intereses”, aquí y en la China... Será...



ORACIÓN. Para hoy se anuncia una jornada de oración para rogar por la elección del nuevo fiscal general. Convocan los “Cristianos Valientes”, solo que no se sabe si son de aquí o de allá. Los ilustres de la junta no tardan en darle viento a las audiencias de los 28 candidatos (as).



FISCAL. A propósito, “Yul Brynner” reapareció ayer, en carne y hueso, allá en Comayagua y dio entrevistas que es un contento. El FG se mostró muy amable con la muchachada y contestó de todo. Chinchilla dijo que es la sociedad la que debe evaluar el trabajo de un funcionario y, de acuerdo a los resultados, definir si debe o no seguir en un cargo.



CARA. Welsin Vázquez, la diputada azuleja, le manda a decir a Doris Gutiérrez que porqué en privado firmó el asunto del aumento para los diputados y en público dice que está en contra. Eso, dice Welsin, es doble cara y hay que ser serios y responsables... Será...



RETÉN. Molesto el brother del olanchano, el diputado Carlon Zelaya, porque los militares lo pararon en un retén y lo registraron. Y entonces, preguntó bien enojado, para qué puercas sirve este carné. No se habrá dado cuenta que hace añales quitaron la inmunidad.