EEH. Puntualito el Indómito con las 24 horas que le dio de plazo a los pleitistas de aquí y de allá. O arreglan ese relajo o lo arreglan, fue la orden. La “people” de EEH manda a decir que ya no habrá doble facturación, “pior” facturas promediadas, y los nuevos contadores ahora serán certificados hasta por la Scotland Yard. Qué bueno.



CREE. ¡Qué divertido!... En medio del culebrón de los socios de EEH y de las protestas de los usuarios, reaparecen los ilustres de la CREE anunciando una nueva revisión de las tarifas. No pudieron encontrar un momento más “propicio”. Alguien, en su sano juicio, creerá que la revisión será a la baja.



BRUJA. Por lo visto algunos políticos –novatos y viejos- están viendo la tempestad y no se arrodillan. De qué otra manera se puede entender que los diputados aprueben una moción para ser los primeritos en ser vacunados contra la influenza H1-N1, mientras al pobre pueblo pobre se lo chupa la bruja. No se darán cuenta que la novia no está para tafetanes. Allí nomás está el espejo, en Nicaragua.



PISTO. Hombre, si los diputados (as) tienen pisto de sobra para irse a inyectar a una clínica privada. Por qué mejor no mocionan para que los primeritos sean los niños de las escuelas marginales, los ancianos abandonados en los asilos, los tolupanes de la Montaña de la Flor, en fin...



HECHO. Asustado Julito Ramírez porque la jueza le bateó la audiencia para la revisión de medidas a favor de su clienta, la ex first lady. El hombre ya daba por un hecho que Rosita pasaría el Día de la Madre con sus hijos. Sepa Judas qué habrá pasado, porque parece que ya todo estaba ready.



FISCAL. Cuentan las malas lenguas que gracias a ese pleito que se tienen el muchachito de la Humuya y LZ, el nombre del nuevo fiscal adjunto lo podrían mandar en un papelito desde los territorios del Tío Sam. Sigan agarrados de las mechas.



TAJO. Será cierto que el día menos pensado le podrían volar la cabeza de tajo a ciertos ministros, incluidos algunos recién juramentados. En cancillería los mismos funcionarios no ven la hora de un cambio y la bulla es que el de Educación no está dando el ancho... Nadie les saca carrera ni con un pit bull.



NADIE. Otro que no estaría dando el ancho es el rector interino. La comidilla en la ciudad universitaria es que no se sabe quién manda o que nadie manda, que ahora todo mundo hace lo que quiere y llega a trabajar cuando quiere, si es que quiere, y que todo se hace a paso de tortuga. Será...



HAY. Qué calladito se lo tenían, pero en la Confraternidad Evangélica, ahora hay reelección alterna y el pastor Oswaldo Canales vuelve, como McArthur. Y, adivinen quién regresará dentro de dos añitos. Congratulations...