POPA. Viento en popa la nueva Ley Electoral, incluida la segunda, la tercera o la cuarta vuelta, luego de esa reunión de “Netanyahu” con los tres tristes tigres del TSE, incluido Marco Ramiro. El paquete también incluye cualquier reforma que haya que hacerle a la Constitución, así es que, ya están sabidos.



DIÁLOGO. Ajá, y si los tres tristes tigres del TSE, el number one del Congreso y los jefes supremos de las bancadas se ponen de acuerdo y le entran a todas esas reformas, ¿de qué puercas van a hablar o qué es lo que van a discutir en el mentado diálogo aquel? Al suave lo desarmaron.



COBROS. Plazo fatal de 24 horas a EEH para que ponga orden y explique todas esas denuncias de la “people” sobre cobros excesivos y el rollo de los nuevos contadores, sino, manda a decir JOH –que ayer sí andaba enojado- hará lo que tenga que hacer para poner las cosas en su sitio. Todo el asunto será coordinado por el ministro errante.



SOCIOS. Si en 24 horas no hay respuesta, dijo JOH, levantando la ceja, “vamos a hacer uso de los recursos necesarios para poner orden en esa concesión... sean socios nacionales o extranjeros y, no se equivoquen, podrán ser grandes aquí o en sus países, pero aquí no se va a venir a jugar con el pueblo hondureño”.



GATO. La otra cosa que dijo el hombre es que, para que no le den gato por liebre a la “people”, esos contadores nuevos que andan instalando tienen que ser certificados por un laboratorio de reconocido prestigio internacional... ¡Vaya, jodido!... Ni van a toser con el ministro errante.



SEÑORES. Bueno también sería que le cayeran a la Superintendencia de Concesiones, ya sea el Congreso o el Ejecutivo, porque es obligación de esos señores –que ganan una billetada- supervisar en tiempo y forma lo que hacen o no hacen las concesionarias. Total, las empresas llegan hasta donde les permiten llegar.



APUESTAS. La pelirroja es una de las que puntea en las apuestas de ayer luego del retiro de VM, aunque, entrada la nochecita, Estelita y el procurador le pisaban los talones. Pero, que se ponga aguja, porque la “Mujer Araña” ya le anda levantando claveles con algunos “papis” y “mamis” de la Patria. ¿O seguirá firme OCh?



DEPORTE. En esas redes le han dado duro a la noticia de una conocida periodista mexicana que murió ayer cuando le practicaban una liposucción y le piden a varios periodistas y políticos (as) catrachos “aficionados a ese deporte” –hombres y mujeres- que se miren en ese espejo y que mejor “be careful”... Será...



VUELVE. No hallan qué inventar. Unos chuscos andan preocupados en esas redes porque dicen que Nahúm Espinoza vuelve como comentarista deportivo. Como se anuncia una barrida en el Olimpia. ¡Qué lenguas!... Se aprovechan solo porque ven humilde al hombre.